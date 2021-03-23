瑞士珠寶品牌伯爵（Piaget）年度珠寶盛事《Wings of Light光之羽翼》頂級珠寶腕表展，即將在4月8日至10日三天登台，展出逾270件、總價近30億的珠寶，邀請林心如擔任開展嘉賓，全系列珠寶以熱帶青翠叢林、色彩妍麗繽紛的鳥羽為靈感，演繹欣欣向榮的大自然烏托邦，另去年甫獲得日內瓦高級鐘表大賞（簡稱GPHG）金指針大獎的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，實表與獎座都會來台展出，機會十分難得。

伯爵《Wings of Light 光之羽翼》頂級珠寶4月8日起登台，將邀請林心如擔任開展嘉賓。（PIAGET提供）

伯爵大使孔曉振配戴的Wings of Light 系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，是款可拆卸式珠寶。（PIAGET提供）

伯爵在珠寶展前夕搶先發表數件購備多重穿戴功能（

伯爵Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，4370萬元。（PIAGET提供）

Multi-functional pieces）的可拆卸式珠寶，例如一款由代言人孔曉振詮釋的「Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊」，如禽鳥振翅凌空，華麗又不減雄偉氣勢，主石為5.01克拉枕形切割美鑽，可獨自卸下與戒托結合成為一枚鑽戒，鍊身末端如伯爵翠鳥纖長的羽尾，則可單獨成為胸針配戴，一件珠寶萬種風情，讓穿戴珠寶增添更多趣味。

伯爵Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，2180萬元。（PIAGET提供）

另一件以鳳梨花為靈感的「Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊」，主石是一顆10.62克拉珍稀坦桑尼亞紅色尖晶石，可拆卸下來作為胸針，也可結合珍珠流蘇成為一條長鍊，有多種組合和配戴方式，展現品牌傳承百年的職人精湛工藝。

伯爵Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，1230萬元。（PIAGET提供）

來台展出的高級腕表和珠寶表也十分精采，最受矚目的莫過於去年勇奪GPHG最大獎「金指針獎」的Altiplano Ultimate Concept終極概念表，厚度僅2mm，另《Wings of Light》珠寶表，以頂級彩色寶石圍繞表盤，包括欖尖形切割的黃色剛玉、尖晶石、碧璽及藍寶石等環繞著表盤，宛如熱帶蜂鳥的羽翼，彩虹般繽紛耀眼的色彩，如翠鳥在林間翩然飛舞，奢華又不減詩意。