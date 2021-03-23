ADDICTION底妝系列 上市發表會，Model展演完美癮耀顏氣墊粉餅。（ADDICTION提供）

ADDICTION完美癮耀顏氣墊粉餅，1350元。（ADDICTION提供）

ADDICTION超時定妝噴霧，750元。（ADDICTION提供）

ADDICTION癮透絲柔持妝霜，1200元。（ADDICTION提供）

ADDICTION癮透絲柔持妝霜，1200元。（ADDICTION提供）

KRYOLAN歌劇魅影超濾鏡粉底液，1500元。（KRYOLAN提供）

KRYOLAN歌劇魅影超濾鏡柔光蜜粉，1100元。（KRYOLAN提供）

KRYOLAN歌劇魅影超濾鏡遮瑕筆，800元。（KRYOLAN提供）

好萊塢電影後台、時裝秀或韓劇後台指定彩妝KRYOLAN歌劇魅影，繼多年前KRYOLAN歌劇魅影推出HD粉底系列，今年以數位濾鏡底妝概念出發，發表「超濾鏡10K底妝系列」包含粉底液、遮瑕筆、光彩筆與柔光蜜粉，運用獨家鑽石面粉體與自動導色數位底妝科技，訴求成為時尚名模、國際巨星、直播主或自拍女神們的最愛底妝，訴求解決上妝後的厚重粉感與色差問題，不管在各種鏡頭下仍可展現超越濾鏡的原生美肌。

有別於一般粉底所採用的球形粉體，KRYOLAN歌劇魅影「超濾鏡粉底液」獨家採用10K解析度鑽石面粉體，可完美多向均勻漫射360度光源，明顯霧化細紋和斑點，散發天鵝絨霧面柔焦效果，同時降低鏡頭與光線下感光反射，創造日常或鏡頭下，不用柔光罩或是修片，也能有自帶濾鏡的效果。

歌劇魅影獨家頂級研磨技術，讓超濾鏡10K粉底液如絲滑奶油質地，打造超服貼持久妝效，輕鬆好延展。透過智慧顯色技術呈現一致性的細緻色彩，依照光線強弱與時間變化自動導色修正定型，修飾瑕疵膚況，讓日常與鏡頭零色差，宛若自帶美肌濾鏡。對環境與生態友善，採用Vegan素材製作且添加保養油成分，上妝觸感滑潤柔順，有效遮掩肌膚瑕疵與毛孔並滋養肌膚，修飾膚色更為精緻柔焦，讓妝感更均勻服貼。

ADDICTION認為，完美底妝要達到輕盈薄透，宛若天生的自然原生肌才真正令人心動，讓肌膚開啟美肌濾鏡，微霧光采 ，使用具有光透柔焦效果的癮透絲柔持妝霜，輕拍上質地輕盈薄透的完美癮耀顏氣墊粉餅再局部點上癮亮光采膏為臉部增添光采，透過輕透微霧光的堆疊，隨時啟動美肌濾鏡。