歐米茄（OMEGA）今日舉辦全球線上發表會，由總裁Raynald Aeschlimann親自主持，回顧去年全球爆發疫情，時間彷彿消失了一般，讓他更加珍惜時間，且不敢鬆懈，盡全力致力研發，今年OMEGA全系列表款全面再升級，體積更輕薄，材質更奢華，以此向時間致敬。

今年OMEGA把主力放在潛水表上，尤其去年OMEGA贊助「挑戰者深淵」（Challenger Deep）計畫創下海馬Ultra Deep潛水表深潛1萬925公尺的金氏紀錄，更具意義，今年新款海馬Seamaster腕表採用藍寶石水晶鏡面，變得更纖薄，表圈變小，讓表盤看起來更大，也是特色。

歐米茄獨家研發青銅金（Bronze Gold）打造海馬300腕表，擁有青銅表的復古外觀，但不會氧化生鏽，37萬8000元。（OMEGA提供）

OMEGA向來是研發貴金屬的權威，繼Sedna金、Moonlight金、Canopus金之後，今年為呼應青銅表復古風，OMEGA獨家研發青銅金（Bronze Gold)的海馬300腕表，擁有青銅表的復古外觀，但融入五成的青銅、37.5%的黃金（即9K金）、鈀、銀等貴金屬，會隨時間老化出現天然古色，但不會氧化銅鏽影響功能，風格復古但不減奢華。

歐米茄海馬300 Black Black黑色陶瓷表，28萬3000元。（OMEGA提供）

海馬300米今年首次推出全黑款陶瓷款Black Black腕表，風格時尚，深邃暗沉也有呼應海底深處的意義，陶瓷表盤使用雷射燒蝕手法刻出經典波浪紋。

女表款式奢華再升級，星座（Constellation)系列推出全新小秒針表款，並賦予表圈鑲鑽等奢華元素，除了酒紅色表盤，還有珍珠母貝、孔雀綠、淡粟色表盤款式。海馬Aqua Terra女表則推出奢華浪漫版的粉紅色元素，粉紅表盤融入波浪浮雕，搭配玫瑰粉色的Sedna金表殼、紅寶石時標，浪漫破表。

歐米茄星座系列小秒針鑽表，116萬6000元。（OMEGA提供）

歐米茄Seamaster Aqua Terra鑽表，51萬6000元。（OMEGA提供）

OMEGA近幾年熱銷到缺貨的超霸系列Speedmaster登月表，是品牌專為美國太空人打造的腕表，今年推出與NASA太空總署聯名的Velcro帆布表帶，共有黑、白、銀三種顏色。

歐米茄星座系列小秒針鑽表，116萬6000元。（OMEGA提供）

歐米茄Seamaster Aqua Terra鑽表，51萬6000元。（OMEGA提供）

歐米茄為太空人打造的超霸系列Speedmaster登月表，推出與NASA太空總署聯名Velcro表帶，6400元。（OMEGA提供）