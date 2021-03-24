頂級保養不只攜手飯店推出午茶聯名搶攻母親節市場，Valmont保養更找來女星方芳芳擔綱證言，剛從上海返台的她分享，隔離期間收到品牌寄來海量保養，她也跟著豪邁使用，果然肌膚變好了，隔離期間跟朋友視訊聊天，大家都讚美她，隔離養膚有道。

方芳芳是Valmont愛用者，她最愛的屹麗鎏金祕尋系列20週年新品登場，也讓她決定要熱情分享給更多如她般愛美的女人，她說，女人一定要懂得對自己好，對肌膚好，人漂亮了心情就好。備受名流喜愛的Valmont，業者也表示，屹麗系列每年都超過雙位數成長， 這次全球訂製珍藏系列鎏金秘尋精粹霜藝術珍藏版，價值超過14萬元，20週年限量編號「20號」也早已預留給台灣VIP消費者，為了讓更多人體驗頂級保養，從26日起至5月9日攜手文華青隅推出「鎏金祕尋」頂級下午茶饗宴，使用下午茶可獲贈VALMONT頂級奢華保養品限量旅行禮盒。

VALMONT鎏金祕尋頂級下午茶饗宴。（VALMONT提供）

香緹卡攜手W Taipei 推出花漾女人主題調飲，達比玫瑰 。（香緹卡提供）

同樣攜手聯名飯店的還有頂級美妝香緹卡，攜手台北W飯店WOOBAR酒吧調酒師打造4款聯名調酒，即日起至4月30日，品飲打卡即有機會獲得市價7500元的香緹卡淡香精，詳請可洽台北W飯店(02)7703-8887。