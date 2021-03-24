去年新冠肺炎疫情重創全球經濟，百達翡麗（Patek Philippe）在台灣市場反倒逆勢成長，今年一開春品牌擴大市場規模，與經銷商金生儀攜手在東區打造全新概念的百達翡麗專館，並在店內展出近40只Nautilus 金鷹腕表，出自某台灣藏家多年的珍貴收藏，從1976年問世的Ref.3710、Ref.5531世界時間三問腕表，到鑲滿鑽的珠寶表，各款金鷹腕表一字排開，盛況可謂難得一見。

有「表王」之稱的百達翡麗的向來是表迷心目中的夢幻逸品，尤其是長年缺貨的金鷹腕表，更是有錢也買不到，因此要能一次見到數十只金鷹腕表，而且款式各異，一次盡情欣賞Nautilus金鷹腕表進化的軌跡，幾乎是不可能的，經典金鷹腕表特展即起在店上展至27日止。

金生儀舉辦百達翡麗金鷹腕表特展，陳列藏家借展近40只珍藏，盛況難得一見。（金生儀提供）

百達翡麗台灣總代理業務總監劉怡邦指出，2015年百達翡麗與金生儀攜手東區，如今則是擴大規模重新開幕，佔地橫跨三間店面，裝潢風格與全球形象概念店同步，建材皆是從瑞士、新加坡進口，其中Calatrava雷射十字星標誌的屏風即是全室的重點，可見瑞士總部對台灣市場的重視。

近年來百達翡麗的主客層有年輕化的趨勢，富二代年輕新富客群愈來愈多，傳統的鐘表店已無法滿足新世代客人的需求，因此才會決定選擴大百達翡麗專館，店內裝潢猶如畫廊沙龍一般，充滿藝文氣息，並在店內增闢著重隱私和獨立空間的VIP室，以迎合年輕世代新富階級的時尚品味。

百達翡麗Ref.4978／400G-001鑽表，227萬7000元。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗Ref.5235／50R年曆表，三針一線顯示，162萬1000元。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗Ref.5905P年曆計時碼表，鉑金表殼、藍色表盤，255萬3000元。 （Patek Philippe提供）

金生儀百達翡麗專館經典金鷹系列特展即日起展至27日止，開放電話預約，預約專線：02-2711-2871。

百達翡麗Ref.4978／400G-001鑽表，227萬7000元。 （Patek Philippe提供）

百達翡麗Ref.5235／50R年曆表，三針一線顯示，162萬1000元。 （Patek Philippe提供）