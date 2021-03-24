蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶暨腕表展即起登台，花朵風珠寶的繁花似錦、動物珠寶的盎然生機，充滿春暖花開、萬物復甦的氣息，受邀擔任開展嘉賓的任容萱提及自己擁有的珠寶多半是父母、姐姐送的，代表了對她的疼愛，就像蕭邦為支持公平交易和環保，選用道德金打造珠寶，同樣也是種大愛，對她來說，一顆顆珠寶代表的意義就是「愛」，十分感性。

任容萱佩戴蕭邦紅地毯系列花朵項鍊和神秘珠寶表，充滿春天氣息。（羅永銘攝）

來台的蕭邦珠寶與腕表作品超過百件，總價值近10億台幣，由於工藝精緻、且是獨一無二的作品，不少作品早已被VIP搶訂，業者透露，由於去年坎城影展因疫情取消，不少原本要給巨星走紅毯佩戴的珠寶作品，都來到了台灣，其中不乏獨一無二的非凡之作，眼光精準的VIP早早就鎖定好目標了。

例如任容萱昨日佩戴的紅地毯系列花朵項鍊，以鈦金屬鑲嵌碧璽、祖母綠、月光石等彩色寶石，猶如繁花纏繞在粉頸上，手腕則搭配花朵風神秘珠寶表，輕按按把花朵會在手腕綻放，奢華又不減浪漫與趣味，據傳都已被VIP搶訂。

除此之外，多款以公平採礦認證18K白金打造的北極熊戒指，不僅支持公平交易，且有透過作品傳遞關心地球暖化危及北極熊生存的動保議題，因作品別具意義，也深受VIP的喜愛。

蕭邦紅地毯系列花朵風項鍊，鈦金屬鑲嵌彩色寶石，3560萬元。（CHOPARD提供）

任容萱則透露她非常喜歡蕭邦的祖母綠珠寶，也許是因為年紀到了，不能再像以前走少女路線、裝可愛，現在的她心境已有轉變，開始懂得欣賞祖母綠之美。

蕭邦紅地毯系列錦鯉項鍊，鈦金屬鑲嵌彩色寶石，1754萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦紅地毯系列北極熊戒指，643萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦紅地毯系列紅寶石項鍊，紅寶石、石榴石、剛玉等，2023萬元。（CHOPARD提供）