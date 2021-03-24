春季到來後，消費者除了添購新裝之外，也會順便換個新顏色或花樣的口罩，各口罩品牌或通路也趁機春上市，不僅走向春季最愛的粉嫩色，還開賣帶有春季繽紛感圖樣的聯名款，讓口罩成為穿搭的一部分，不少更是一上線就秒殺。

這波新款口罩，多走清新色調，像美妝通路「寶雅」春季口罩有著綠色、白色、粉色的溫柔色調，但藉由花卉、波點、英式菱格等5種不同活潑圖案，展現輕鬆活潑氣息。Pinkoi與人氣插畫品牌noii noii及右手超人攜手口罩國家隊「涔宇科技」共同聯名推兩款獨家手繪口罩，無論用亮橘色勾勒品牌人氣角色，或以低彩度的大地色、黃色打造療癒感，全都適合春季人氣服飾搭配。

寶雅春天花會開醫用口罩，綠映點點，一盒25入288元。（寶雅提供）

花樣口罩怎麼搭配春裝最容易？可以從服裝或口罩上選擇一個主要顏色，以同色系穿搭，視覺上容易營造出統一時尚感。而Pinkoi這次聯名還推出立體刺繡後背包、造型背包以及印有插畫的透明手袋，用活潑的插花為春天帶來輕盈感。

Pinkoi x 右手超人限定款，狗狗雲，一盒30入，399元。（Pinkoi提供）

Pinkoi x noii noii限定款，病毒不罩訪，一盒30入，399元。（Pinkoi提供）

疫情期間不斷推出時尚花色口罩、話題不斷的CSD中衛，除素色口罩高人氣，混色系列、特殊色系列也都引發搶購，近期與華納兄弟合作推出哈利波特口罩，印有各式有魔法世界元素的圖樣及各種小巧思，讓哈利波特粉絲們看直尖叫，而其低調的星空般深藍色，作為服裝配件也可以輕易融入各種風格、色系搭配，據了解是2分鐘就火速賣完，讓粉絲們敲碗想要。

中衛與華納兄弟攜手設計魔法主題口罩，靈感皆來自電影哈利波特。（CSD中衛提供）

中衛x哈利波特首部曲「入學通知」，將口罩盒設計成信封模樣。（CSD中衛提供）

原住民潮流品牌「花生騷」則聯手CAN推成人防護口罩，將該牌時髦感的原民圖騰造船傳說、五元素放到口罩上，業者訴求，不論搭配T恤、背心等休閒風格，看來都會頗時尚。

花生騷xCAN成人防護口罩，一盒10入，199元。（花生騷提供）

masklab x 莫允雯從心出發系列，每盒共10入， 349元。（masklab提供）

口罩品牌masklab也是打出聯名牌，看準莫允雯與其Podcast「Honest Hour」為聽眾帶來心靈療癒的特性，邀請她重拾畫筆參與設計利用色彩繽紛且意境溫暖的繪畫希望能為消費者帶來溫暖的力量，而品牌也將會捐出3款口罩銷售淨利的10％予莫允雯指定之慈善團體，發揮愛的力量回饋社會。