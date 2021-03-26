頂級美妝春限定系列相繼登場，以花草為靈感，搭配宜人香調，讓日常的美妝，也帶有一種嬉遊的浪漫，從妝品外裝設計，到氣味都充滿度假風，更特別的是嬌蘭、SABON、THREE相繼以日本的櫻花、茶道為繆思，可以說是讓因疫情無法到日本遊玩的消費者，透過妝品中感受花草療癒之美，也更貼近夢想之地。

法國嬌蘭更以日系櫻花為繆思打造全球限定香氛「嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶」， 品牌將象徵櫻花的鍊條，點綴在瓶肩上宛若花朵綻放，香氛細節處也採用手工裝飾，展現獨特與詩意的創作，同樣以櫻花為創作的主題還有日系美妝THREE，從2016年開始每年櫻花季都會推出限定系列，今年推出眼彩與脣彩組合，眼盤有珠光與霧面搭配櫻花限定色調，訴求可以眼、脣、頰自由玩色，品牌創意總監RIE OMOTO表示，色彩靈感來自日本人與櫻花的關係，人們在櫻花樹下聚集分享櫻花之美，透過作品展現愛與分享，也為春日帶來祝福。

嬌蘭花見春櫻淡香水縷金華冠蜂印瓶情境圖，2萬3800元。（嬌蘭提供）

THREE柔光極致晶透乳霜30ml，1950元。（THREE提供）

THREE 暖櫻綻愛采妝組（限定），2950元。（THREE提供）

本季主打療癒系的Sabon推出綠意叢林系列，搭配精心設計的山林圖騰跟香調，讓人宛如置身山林的自在自適，靈感來自夢想之地伊甸園，也從日本茶道作為成分繆思，萃取茶香與抹茶，讓茶道的靜謐精神也注入妝品之中，帶來心靈的儀式感。

SABON綠意叢林浴鹽300g，1080元。（SABON提供）

SABON綠意叢林織物噴霧350ml，980元。（SABON提供）