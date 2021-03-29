全新迪奧超完美持久脣露形象圖。（迪奧提供）

疫情後戴口罩已是日常生活常態，消費者對脣彩的訴求更在意持久、不脫妝、不沾染，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips據此打造「迪奧超完美持久脣露」，使用輕盈液態配方搭配鎖色科技，經過實測不沾口罩，也不沾杯，可說是脣彩的一大突破。

除了祭出彩妝新創舉，迪奧建議，上妝後使用輕噴迪奧超完美持久定妝噴霧，距離臉部20到30公分均勻噴灑於全臉，能使底妝持久服貼，同時幫助眼妝、脣妝更不易掉色。4月1日起品牌線上旗艦店搶先開賣新品，上市首2周，購買指定3支脣彩，即可獲贈獨家「裸粉帆布化妝包，贈完為止。

迪奧超完美持久脣露＃999，1300元。（迪奧提供）

迪奧超完美持久脣露 ＃959，1300元。（迪奧提供）

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光水潤脣膏情境圖，單支1350元。（嬌蘭提供）

有別於迪奧針對惱人的口罩妝容設計不脫妝口紅，嬌蘭則針對口罩妝容後容易過乾的脣部設計「KISSKISS法式之吻波光水潤脣膏」，帶來有別於迪奧優雅女人的甜美風格，並訴求除了上色，還能保養雙脣，全系列發表20款色號，以花朵色彩為繆思，打造如花的繽紛色調。