有小王祖賢之稱的伊林名模王思偉，參與本次時裝周許多品牌的實體秀，近期更為台灣獨立設計師品牌INF首度進駐的誠品南西店站台，身穿品牌21秋冬系列套裝配薄紗上衣帥氣登場;而同樣在此次時裝周登場的設計品牌WEAVISM織本主義、DYCTEAM，也於上周一同發表2021春夏新品，各自表述品牌對於時尚的詮釋。

INF品牌過往被定義為「暗黑風格」，本季以「白色就是新黑色」，玩轉暗黑定義，以全新的純白裝潢在誠品南西店設櫃，展示、販售當季21SS與手機軟體Line聯名的春夏系列商品，而設計師郭瑋更表示，希望未來有機會於中南部開設經營INF的百貨直營店，甚至慢慢開拓海外市場。

WEAVISM織本主義21春夏系列，以「失溫層」為題探討網路生態，該套裝拆解網路用語「炎上」文字，製成全新圖騰。（WEAVISM織本主義提供）

以機能性著稱的WEAVISM織本主義，春夏系列則以網路的虛擬世界為題，以跳出同溫層的「失溫層」為題，大量運用網路用語拆解成圖騰，更跳脫流行多年的極簡主義，以線條拼接工藝展現極繁主義的小系列;而DYCTEAM則以「＃距離DIST.」作為春夏主題，利用織紋的設計，像是透視感的豹紋緹花、冰磚緹花、具有視覺穿透力的回收牡蠣紗組織，以及代表著春天感的黑白藍及新色橄欖綠等顏色作為春夏系列的呈現，傳遞品牌期望在後疫情時代的大家能打破各種隔閡，一同在地球共好。