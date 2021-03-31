圖二：左起依序為：教育部師資培育及藝術教育司李毓娟副司長、輔仁大學織品服裝學系李怡萱、 實踐大學服裝設計學系陳家慶、文化部李連權次長、輔仁大學織品服裝學系江玟萱、 樹德科技大學流行設計系侯永笙、紡拓會黃偉基秘書長、評審召集人孫正華。（台北時裝周提供）

圖三：臺灣新銳設計師ALLENKO3登上紐約時代廣場看板。（台北時裝周提供）

紀錄片《看見臺灣》帶眾人看遍台灣之美，也揭示許多環境保護議題，即使在導演齊柏林逝世後影響力也不減。輔仁大學織品服裝學系的李怡萱在製作畢業作品時，連結過去觀看齊柏林的作品時，對於片中花蓮綠油油山頭被亞洲水泥掏空的樣貌，那滿目瘡痍的模樣令她印象深刻，故以此為題結合她擅長使用的織品面料，利用水泥漆增加服裝豐富度之餘，也呈現出礦區斑駁的意象，也因此於台北時裝周由文化部與教育部合作的「服裝設計院校展演」中，脫穎而出被選為潛力設計新秀之一。

此次專業評審團從四校系125位學生、241套展演作品中，除了李怡萱之外，還有同樣是輔大織品系的江玟萱，她以針織機織造斑駁的緹花褶子布、鐵鍊織造服飾及飾品，象徵一個人的生命並不需要完美無缺; 實踐大學服裝設計學系的陳家慶以地震為靈感創作出名為「芮氏8.0」的作品，另外也透過網路票選選出樹德科技大學的侯永笙做為人氣新秀，而其作品水墨山巒印花與服裝皺褶，在理念與結構方面相互對比，以印花語彙的方式傳達心境的轉變。

另外台灣新銳設計師品牌ALLENKO3也傳來好消息，國際知名時尚KOL Chris Lavish身穿品牌最新一季服飾登上紐約時代廣場看板上，其參與美國科技公司PUREVPN主辦的＃shoutoutattimesquare活動，主動聯繫希望能穿搭台灣設計師作品，表現時尚態度。