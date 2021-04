珠寶腕表品牌聘任品牌代言人向來是時尚圈的熱門話題,今日台灣演藝圈傳出好消息,以《刻在你心底的名字》一片走紅的男星陳昊森榮任珠寶腕表精品伯爵(PIAGET)品牌形象大使,並同步釋出形象廣告,成為第一位代言伯爵的台灣藝人,足見品牌對台灣市場的重視。

陳昊森擔任伯爵全新形象大使,是第一位代言伯爵珠寶的台灣藝人。(PIAGET提供)

伯爵與電影藝術有著密切的關係,不僅致力於推展電影藝術,並曾多次贊助台灣的金馬獎紅毯,目前伯爵在亞洲的代言人包括大陸男星胡兵、劉昊然、韓星孔曉振等三位藝人,為了顧及台灣和港澳星馬地區的市場,一直在尋找合適的藝人擔任代言人,如今謎底終於揭曉,由陳昊森榮登伯爵在台灣、港澳星馬地區的品牌大使。

陳昊森踏入演藝圈多年,今年以《刻在你心底的名字》嶄露頭角,不僅在台灣成為炙手可熱的鮮肉男星,隨著電影在國際各大影展廣受好評,加上在Netflix串流平台上映,逐漸在國際有了知名度圈,是前景看好的新星,是受邀擔任伯爵品牌大使的主因。

陳昊森得知自己榮任伯爵品牌代言人的喜訊時,開心地說:「我應該會開始多笑些,因為此刻起我開始肩負起將伯爵陽光分享給大家的責任!」

陳昊森在拍攝形象照時流露如陽光燦爛的笑容,並以此為期許:「我喜歡別人因為我的笑容而感到開心,代表我能夠在自己的專業上,為大家帶來幸福。」光芒之下深藏著對於專業的堅持不懈,呼應著伯爵的格言:「永遠做得比需要得更好。」 (Always Do Better Than Necessary )

伯爵Altiplano Ultimate 910P 18K白金超薄自動上鍊腕表。(PIAGET提供)

伯爵Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表。(PIAGET提供)

伯爵Possession 系列18K白金鑽石戒指。(PIAGET提供)