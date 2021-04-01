珠寶腕表品牌聘任品牌代言人向來是時尚圈的熱門話題，今日台灣演藝圈傳出好消息，以《刻在你心底的名字》一片走紅的男星陳昊森榮任珠寶腕表精品伯爵（PIAGET）品牌形象大使，並同步釋出形象廣告，成為第一位代言伯爵的台灣藝人，足見品牌對台灣市場的重視。
伯爵與電影藝術有著密切的關係，不僅致力於推展電影藝術，並曾多次贊助台灣的金馬獎紅毯，目前伯爵在亞洲的代言人包括大陸男星胡兵、劉昊然、韓星孔曉振等三位藝人，為了顧及台灣和港澳星馬地區的市場，一直在尋找合適的藝人擔任代言人，如今謎底終於揭曉，由陳昊森榮登伯爵在台灣、港澳星馬地區的品牌大使。
陳昊森踏入演藝圈多年，今年以《刻在你心底的名字》嶄露頭角，不僅在台灣成為炙手可熱的鮮肉男星，隨著電影在國際各大影展廣受好評，加上在Netflix串流平台上映，逐漸在國際有了知名度圈，是前景看好的新星，是受邀擔任伯爵品牌大使的主因。
陳昊森得知自己榮任伯爵品牌代言人的喜訊時，開心地說：「我應該會開始多笑些，因為此刻起我開始肩負起將伯爵陽光分享給大家的責任！」
陳昊森在拍攝形象照時流露如陽光燦爛的笑容，並以此為期許：「我喜歡別人因為我的笑容而感到開心，代表我能夠在自己的專業上，為大家帶來幸福。」光芒之下深藏著對於專業的堅持不懈，呼應著伯爵的格言：「永遠做得比需要得更好。」 (Always Do Better Than Necessary )
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