精品香氛迪奧結合高訂工藝，透過香氛展現法式生活藝術，找來男神王陽明坐鎮分享，他的用香哲學，他最愛穿戴「蒙田大道香氛」，宛若帶有迪奧經典的特里亞農灰，看似單一的色彩卻富含層次，經典的蘚苔香調展現紳士風範，而他為老婆Dizzy挑選了具有女人味的牡丹香韻香氛。

王陽明認為，「蒙田大道香氛」神秘又帶著優雅氣息，男女都能駕馭，加上灰藍色圖騰的限量包裝，就如同訂製服一樣，已成為他的個人珍藏， 他為Dizzy選擇的「牡丹香韻香氛」非常適合約會使用，就算結婚後還是要保持戀愛的氛圍，這款香水也是迪奧首席調香師Francois Demarchy以中國畫裡的女性為靈感創作，由牡丹調和莓果與木質氣息，展現柔美香氣。

除了為彼此選擇適合香水，生活有情調的王陽明平常也會跟Dizzy共用香氛，他覺得「幸運時刻香氛」很適合兩人世界使用，舒服的香調很像是兩人間的關係，親密而自在，香氛主成份是鈴蘭，鈴蘭也是迪奧先生的幸運符，每次服裝秀他都會在禮服裙襬縫上鈴蘭期許好運，因此這款香氣也象徵著好運。

全台第二家「迪奧香氛世家專櫃」於2021年4月1日於高雄漢神巨蛋百貨盛大開幕，正式擴展南台灣版圖。精心打造的迪奧香氛世家專櫃，以優雅的白色大理石與低調的蒙田灰牆面，傳遞品牌一貫的明亮雅緻氛圍，絕美展示一系列富有溫度與情感的22款香氛、香氛蠟燭、潤膚乳霜、潔膚系列與Mitzah香氛絲巾，完美匯聚優雅質感與誘人香氣，打造獨一無二的感官印象，展現迪奧獨有的法式生活美學藝術。迪奧認證的專業香水師，也將全年進駐提供「一對一香氛諮詢服務」，4／1-4／2、4／4-4／5於高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家專櫃消費滿額7000元，可享有客製化刻字服務，詳情請洽：(07)-5222045 高雄漢神巨蛋迪奧美妍專櫃。