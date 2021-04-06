黛安芬玫瑰佳人系列輕塑包覆款內衣，2080元起。（黛安芬提供）

黛安芬綺麗水感動系列無鋼圈款(溫柔黃)，1880元起。（黛安芬提供）

EASY SHOP珍奶內衣，1180元起 。（EASY SHOP提供）

EASY SHOP Audrey內衣，1780 元起。（EASY SHOP提供）

天氣變暖，內在美也跟著換季，黛安芬找來Lulu黃路梓茵擔綱代言，她表示，過往小胸內衣款式有限，大多只能選擇花車款式，她自封為內衣邊緣人，現在不只黛安芬推出適合小胸的綺麗水感動系列，更找她當代言，她笑說，這是一個真實的勵志故事，小胸出頭天。

Lulu分享，以前要擠出乳溝真的要很努力，現在她的最愛是黛安芬綺麗水感動系列，她請品牌多寄幾箱來，要趁這波換季把家中的內衣都換成水感動系列，她說，這系列具有自然成形的水波襯墊，自然集中也不用擠到心累，就能展現胸型，至於春夏色彩，她也表示，春夏多著淺色服裝，因此內在美也會選擇淺色跟服裝搭配。

台灣國民內衣EASY SHOP亦對小胸族群推出「珍奶」系列，業者表示，目前A罩杯占全體銷量約2到3％左右，至於小胸在購買上的困擾就是在購買時沒有尺寸，或是款式不多，且通常都是強調機能的內衣，會比較厚重悶熱有壓迫感，另外也可能因為上胸無肉，穿內衣會有空杯的狀況。

近年小眾市場崛起，EASY SHOP表示，小罩杯的需求湧現也反應在銷售上，只要尺寸適合款式好看，這群顧客就會同款包色，或是每年都會固定詢問同樣系列商品，業者建議，小胸族群在購買上可以選擇罩杯棉杯比較澎軟可以符合胸型自然托高集中，小下圍的胸型則建議，可挑選軟鋼圈或無鋼圈的集中托高尺寸，品牌特別為小胸打造「珍奶」品牌內衣，就是針對小胸設計，訴求穿著自然豐滿不空杯，也擁有一群固定消費者，未來也會針對不同族群需求，開發適合台灣女性的商品。