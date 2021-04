伊林璀璨之星亞軍蔡筠絜展現多樣時尚面貌,台灣設計師品牌JUST IN XX的永續支線品牌Luxxury Godbage,透過手工拆解、繡花、拓印等繁複製成,為舊衣注入藝術價值。(攝影/石智中)

年僅19歲的蔡筠絜(音同潔),除了大學生的身份外,還是第五屆伊林璀璨之星亞軍。她入行參與許多時尚展演,一舉一動散發自信美,受本報之邀穿上台灣設計師品牌Luxxury Godbage by JUST IN XX、Who Cares服裝,落落大方展現優雅氣息。

蔡筠絜從小就對時尚產業十分有興趣,國三畢業時報名伊林璀璨之星選拔,踏上她的築夢歷險,她說:「我是自己報名的,但抱持著平常心,想說有就有、沒有就沒有!」秉持既然要做就要全力付出的想法,她下足苦心,「我花了兩個月就瘦了8公斤。」

減肥後,「彩妝」這個難題也讓國中剛畢業、對化妝一竅不通的她備感壓力,她說:「那時候就覺得心態上不能輸,家人特別請一位彩妝師教我化妝。」在家人的支持、以及自己的努力下,得到亞軍的佳績,更在隔年拿下最佳新人的獎項。

外型亮眼的她談到時尚、穿搭兩眼散發光芒,不吝於跟人分享自己的穿搭技巧,她平時喜歡以短版上衣凸顯纖細腰線的優點,再搭配合適的帽子增加穿搭層次,「如果想讓比例看起來更好,我會用落地褲、長襪延伸身體線條。」

第10屆伊林璀璨之星即將於5月10日至7月9日開始報名,分為男女模特、花樣少男少女組及演藝組等,蔡筠絜鼓勵對於懷抱夢想的年輕人們,不要害怕碰壁,勇敢追夢,回想到當時的堅持,她說:「因為我覺得既然是自己喜歡做的事情,就要做到底。」詳細報名資格請上伊林娛樂官網查詢。