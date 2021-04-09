克蘭詩5P防禦特攻基地。（克蘭詩提供）

肌膚之鑰頂級數位造光花園。（肌膚之鑰提供）

契爾氏170週年香氛精油限量復刻版、玫瑰精萃保濕嫩膚水美圖。（契爾氏提供）

適逢百貨母親節檔期，各大美妝品牌搶攻買氣，契爾氏舉辦170週年慶加碼發表復刻商品「金盞花植物精華化妝水」與「冰河醣蛋白保濕霜」，不只限量吸睛，更首度販售契爾氏絕版經典品，1960年代蔚為風潮的「玫瑰精萃保濕嫩膚水」，以及1920年代針對顧客需求而推出3款精油清新檸檬苦橙精油 ＃大吉大利、香甜茉莉玫瑰精油 ＃春風滿面、沉穩雪松檀木精油 ＃苦盡甘來。

此外，契爾氏加碼祭出快閃店好禮，9日起至18日到專櫃留下「夢想產品清單」，即可獲得明星產品旅行組，更有機會由契爾氏結單贈送夢想產品，活動期間，KIEHL’S契爾氏也將於官網同步舉辦「交出你的夢想產品清單，KIEHL’S幫你結單」活動，另有「空瓶回收投籃」活動，只要攜帶KIEHL’S產品空瓶投入回收桶之中，即可兌換KIEHL’S試用包2包，響應環保。

頂級美妝肌膚之鑰打造全台首座頂級數位造光花園，邀請消費者一起走進「光采尋光之旅」，凡參加活動啟動扭轉肌齡的「激光晶球」，即享限量精選「尋光好禮」，將有機會獲得光采六品禮、七日體驗包等，並可參加線上抽獎活動，購買指定商品滿額，再送價值4550元的精萃光采禮盒組 ，活動從8日起至30日進行北中南巡迴。

克蘭詩推出超越傳統隔離防曬觀念的全新力作5P防禦UV水凝乳SPF50-PA＋＋＋，共有「透明」、「Baby粉」、「亮顏紫」色號，為幫助消費者以輕鬆有趣方式了解五大現代汙染對肌膚的威脅、體驗到最新防禦抗老保養，克蘭詩打造5P防禦特攻基地，將最新防禦保養知識與重視地球永續的品牌精神融合在遊戲與情境當中，包含吸睛度100分的5P防禦植萃透明屋、有趣度100分的5P防禦射擊遊戲，以及搶先體驗新品的5P防禦裝備站，同時更釋出份量大方的「5P防禦UV體驗禮 」4000份在北中南四場活動，供完成闖關遊戲的消費者免費兌換，搭配活動巡迴還有專屬超值優惠 。從9日起進行全台巡迴。

美國抗老品牌「StriVectin皺效奇蹟」以有肌膚熨斗之稱的「超級意外皺效霜」從好萊塢掀起醫美保養熱潮，今年更針對亞洲消費者發表「皺效極光亮白系列， 更找來願麗醫美創辦人廖苑利醫師見證肌膚的改善與變化。