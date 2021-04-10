精品美妝香奈兒找來女星莉莉蘿絲‧戴普為旗下COCO星綻脣膏擔綱代言，她表示，從有記憶以來，香奈兒便佔據生命的一部分，在15歲時就有機會與香奈兒合作，讓她感到幸運。

女星莉莉蘿絲‧戴普分享，她常常透過脣色為整體妝容帶來變化，最喜歡這次香奈兒COCO星綻脣膏「＃112機會」和「＃140生命」色號，這款脣彩最觸動的她的是保溼跟持色，定色之際也能為脣部帶來滋潤，除了脣彩，她必備的美妝品項還有防曬。

女星莉莉蘿絲‧戴普擔綱香奈兒COCO星綻脣膏代言形象圖。（香奈兒提供）

香奈兒COCO星綻脣膏形象代言人莉莉蘿絲‧戴普探索龐坦彩妝實驗室。（香奈兒提供）

「COCO星綻脣膏」是香奈兒暌違兩年發表的脣彩新品，不只女星愛用，也吸引品牌迷注目，在脣彩質地上更柔軟，因此也巧妙在旋轉設計上讓速度變慢，每次慢慢旋轉出所需用量即可，彩妝師也建議，由脣內往外上色可以展現自然脣色，若喜歡飽和度高一點的人，則可先描繪外部脣型輪廓，在堆疊色彩，這款脣彩可以填補脣紋空隙，展現豐潤脣彩，除了代言人喜愛的色選，備受亞洲市場喜愛的磚紅橘色「＃134陽光」也是百搭色號。