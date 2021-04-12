登琪爾慢波釋放按摩使用品牌專屬保養品。（登琪爾提供）

Sisley緊塑線條勻體精華200ml，6500元。（Sisley提供）

母親節活動期間Melvita粉紅胡椒美體系列任2件9折。（Melvita提供）

Melvita粉紅胡椒美體油情境圖，。（Melvita提供）

全民瘋運動，不只帶動戶外用品銷量，身體類保養也因疫情銷售成長，成為主力行銷重點，頂級保養Sisley耗時7年研發緊塑線條勻體精華，Melvita則祭出粉紅胡椒美體油結合瑜伽運動，讓運動揮汗之際，也能在生活之中更注重身體肌膚保養。

Melvita攜手瑜伽品牌PINYOGA主打期間限定「粉紅美體彈力帶」，針對手部、腹部、背部、大腿與臀部進行鍛鍊，PINYOGA業者也分享，使用後沒有油耗味，也可以搭配粉紅胡椒美體磨砂蜜使用，養成運動習慣加上身體保養，不只練出線條，也不怕近距離檢視肌膚狀態。

Sisley發表緊塑線條勻體精華，使用粉紅胡椒油搭配特別的科技萃取技術，全程低溫下萃取，保護環境生態，除了新品讓人期待，品牌也特別分享居家按摩技巧，業者建議，透過手的力量指捏揉腿部脂肪堆積區域，局部可以透過指尖力量按壓，針對腿部可以將雙手握拳，透過手指背關節來回滑動，或是使用兩手力量從腿往臀部方向，向上按壓，腹部部分則可以將兩手疊壓放在肚臍外5到10公分的範圍， 用指尖力量順時針旋轉，透過簡易步驟就能達到自我放鬆。

頂級SPA品牌登琪爾針對繁忙的都會生活祭出「慢波釋放按摩」，從頭部延伸至肩頸進行按摩舒壓，30分鐘，2200元起。