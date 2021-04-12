在眾多彩色寶石當中，以祖母綠最受台灣VIP青睞，寶詩龍（Boucheron）「Histoire de Style, Art Deco」高級珠寶展即起至18日在麗晶精品展出，展出逾百件、價值逾10億的珠寶，全系列以祖母綠為主軸，其中一條總重1072克拉、220顆祖母綠珠串成的項鍊，更是一登台就被VIP鎖定，可見祖母綠受歡迎的程度。

王若琳擔任Boucheron晚宴演唱嘉賓，配戴Art Deco設計風格頸鍊。（Boucheron提供）

這件祖母綠珠項鍊的創作靈感源自Boucheron昔日曾為印度大君Maharajah of Patiala打造的祖母綠項鍊，綠珠成串環繞胸前如大君的胸甲，是權威尊榮的象徵，220顆祖母綠珠色澤幾近一致，十分稀有難得，項鍊可拆換成短鍊和手鐲。

Boucheron在20年代時興的Art Deco裝飾藝術珠寶，扮演舉足輕重的地位，是當時珠寶界的翹楚。創意總監Claire Choisne今年推出「Histoire de Style, Art Deco」系列珠寶，特別選用白鑽、黑色縞瑪瑙和祖母綠等三種色系的寶石打造裝飾風格前烈的珠寶作品，藉此向20年代Art Deco致敬。

Claire Choisne指出，20年代女人勇敢掙脫傳統的束縛，脫掉緊勒馬甲，穿上寬鬆剪裁的洋裝，甚至穿起男人的服裝，因此她設計的珠寶充滿中性風格，例如一款祖母綠Y字鍊即是以男士領帶為靈感，可拆換成長短鍊、胸針等，共有5種佩戴方式。

Boucheron十億珠寶登台，其中最貴的Plastron祖母綠項鍊，共有220顆祖母綠珠，總重逾上千克拉，可拆換成手環與短鍊，1億4563萬5000元。（Boucheron 提供）

以重達41.13克拉鑽石打造的腰帶也是Boucheron中性時尚的代表作，要價百萬的鱷魚皮腰帶已不夠看，要價上千萬元的鑽石腰帶才是真正的奢華，鑽石腰帶可拆換成項鍊、手鐲和髮帶，共有4種佩戴方式。

具收藏價值的哥倫比亞MUZO祖母綠戒指也不乏所愛，一是7.43克拉枕型MUZO祖母綠鈕扣戒指，一是4.43克拉MUZO祖母綠紋章戒指，由於哥倫比亞祖母綠奇貨可居，在拍賣會落槌價逐年飆升，成為珠寶展的美麗焦點。

Boucheron的Cravate祖母綠項鍊，可拆換成短鍊、別針等5種穿戴方式，6084萬7500元。（Bouche on提供）