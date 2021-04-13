香港高級眼鏡品牌「溥儀」，將眼鏡從昔日單純的矯視工具，昇華至高雅奢華的時尚飾品，今年在成立20周年時，搶先推出韓星愛的潮牌GENTLE MONSTER及美國奢華品牌CHROME HEARTS聯名款。

韓星愛的潮牌GENTLE MONSTER常在韓劇中可以看到，而它也透過溥儀代理推出RICK （LIMITED EDITION）-01和FRIDA（LIMITED EDITION）-01兩款太陽眼鏡，大方框形醋酸纖維的經典FLATBA鏡框；，近期最受歡迎的韓劇不外乎《Penthouse》，這部是繼《天空之城》、《夫婦的世界》之後討論度超高的韓劇，在劇中女主角沈秀蓮（李智雅 飾）和吳允熙（柳真 飾）雙雙聯手，正面交戰朱丹泰（嚴基俊 飾），戲劇中的角色穿搭也從優雅輕柔，轉變為俐落個性風格，就是以GENTLE MONSTER黑色系小臉墨鏡，來彰顯堅強的女性風韻。

1988年成立的美國奢華品牌CHROME HEARTS，由設計皮革服飾起家，到現時以手工銀製飾品、眼鏡、服裝等風靡全球；CHROME HEARTS專誠為溥儀眼鏡打造出一款專屬紀念光學眼鏡款 WOLFY-A(47) ，並在這次特別企劃中再度呈現這個聯名標誌。這款小巧鮮明的橢圓形鏡架，代表著溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡標誌，鏡框形狀及尺寸均為亞洲人臉型打造，而設計亦不乏CHROME HEARTS標誌性的元素，如 : 十字架、花卉等圖案，如藝術品般巧妙地點綴鏡架，呈現獨樹一幟的奢華時尚格調。

為亞洲人臉型打造的小巧橢圓形鏡架，黑金配色也加入標誌性元素如十字架、花卉等小巧思。(圖/品牌提供)

GENTLE MONSTER及CHROME HEARTS的特別企劃，義大利奢華品牌GUCCI EYEWEAR亦將於4月19日推出為溥儀眼鏡打造的20週年獨家太陽眼鏡紀念禮盒。