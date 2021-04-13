百達翡麗 (Patek Philippe）上星期才在《Watches & Wonders》表展發表綠面金鷹Nautilus精鋼版Ref.5711/1A-014、精鋼鑲鑽版Ref5711/1300A-001，成功掀起話題之後，近日又展開第二波攻勢發布五件Calatrava新作，其中以Ref.5236P-001併列顯示單一視窗萬年曆腕表最受矚目，外表看似俐落簡約，其實蘊藏高複雜功能和不凡製表工藝。

百達翡麗Ref.5236P-001並列顯示萬年曆腕表，看似極簡，其實工藝技術十分複雜，379萬5000元。（Patek Philippe提供）

今年百達翡麗一口氣發表五件Calatrava新作品，除了Ref.5236P-001並列顯示窗萬年曆之外，還有Ref.4947/1A-001精鋼版年曆表、Ref.4997/200G-001藍面白金鑲鑽女表、融入「巴黎飾釘」表環的Ref. 6119R-001玫瑰金腕表和Ref. 6119G-001白金腕表，展現品牌卓越的製表工藝。

★Ref.5236P-001並列顯示萬年曆腕表

Ref.5236P-001並列顯示萬年曆腕表的表盤配置十分簡約，僅在12 點設置單一顯示窗，將星期、日期和月份集中顯示，而非分散在表盤各處，其設計靈感源自百達翡麗博物館收藏一只1972年生產的725/4萊芬懷表，懷表直徑達46mm，如今則是腕表，要將如此高複雜功能精巧入微於方寸之間，且厚度僅11.07mm，箇中的挑戰自然不在話下，據悉是前所未有第一只並列顯示萬年曆腕表。

百達翡麗Ref.5236P-001並列顯示萬年曆腕表搭載Cal 31-260 PS QL超薄機芯，功能複雜卻極簡超薄。（Patek Philippe提供）

其中最大的挑戰在於搭載的31-260 PS QL超薄機芯，備有嵌置迷你擺動陀及一個特製模組，該機芯擁有擁有三項專利，一是設計兩個雙共面滾珠軸承 (Double Bearing）系統，可讓四枚顯示盤在同一個水平面上旋轉運作，不會重疊，其次是防止重跳功能，避免顯示盤在動力過大或震動時重跳，第三個專利則是在日期顯示窗31日跳到下個月的1日時，讓個位數字1保持不動。

★Ref.4947/1A-001年曆腕表

每年僅需人手調校一次的Calatrava Ref.4947/1A-001年曆腕表，則是首度搭配圓形精鋼表殼和表鍊，設計於1996年獲得專利，深藍色表盤優雅時尚，綴以橫向和縱向磨拭加工處理，猶如山東絲綢，年曆顯示清楚易讀，9點和10點位置設有星期顯示盤，月份顯示盤則位於2點至3點位置，6時位置則有日期顯示窗和月相，透過藍寶石玻璃底蓋可清晰看見324 SQA LU自動上鍊機芯運轉盛況，是款男女皆宜的中性腕表。

★ Ref.4997/200G-001女表

Calatrava Ref.4997/200G-001女表則將表徑略為加大，風格優雅華麗，又不減個性，設計源自2009年問市的Calatrava Ref.4897女表，歷年來推出咖啡、深藍、淡黃色和銀灰色等多種色系的表盤，表徑為33mm，今年新款則是白金表殼、表圈鑲鑽，直徑放大至35mm，表盤為深藍色塗漆交錯飾紋，搭配絲絹感的皮革表帶，比原本的絲絹表帶更加耐用，搭載240自動上鍊超薄機芯嵌置22K金迷你擺動陀，內外皆美。

百達翡麗Ref.4947／1A-001年曆腕表，是男女皆宜的中性腕表，139萬7000元。（Patek Philippe提供）

★Ref.6119R-001玫瑰金表、Ref.6119G-001白金表

百達翡麗Calatrava腕表於1932年問市，其間歷經細部改款，其中以1985年表環裝飾「巴黎飾釘」的Calatrava Ref.3919R最受表迷的喜愛，今年百達翡麗推出Ref.6119R-001玫瑰金表和Ref.6119G-001白金表，再度融入表環裝飾「巴黎飾釘」的時尚元素，搭載全新研發的嶄新手動上鍊30-255 PS機芯。

百達翡麗Ref.4947／1A-001年曆腕表，是男女皆宜的中性腕表，139萬7000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Calatrava Ref.4997／200G-001自動上鍊女表，106萬9000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Calatrava Ref.6119G-001白金手動上鍊腕表，86萬2000元。（Patek Philippe提供）