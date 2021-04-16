圖二：AUSTIN.W與調香師Erica Lin、品牌益瑪沉香，揉合出品牌香「Silhouettes 21」。（AUSTIN.W提供）

圖三：AUSTIN.W本季主打具香氣的襯衫，利用天然礦石作為擴香時釦子賦予消費者日常的儀式感。（AUSTIN.W提供

台灣設計師吳日云同名品牌AUSTIN.W近期發表2021新作發表，邀請黃子佼、程予希、徐鈞浩，而近期以BL劇人氣大漲的演員石知田也與小師妹袁子芸，一同參與。石知田在秀後分享點出本季的重點，「可以看到設計師很細心，在服裝色調、鞋子上的宛如漂流木設計，都跟展場中的沉香木互相呼應」，本季設計師吳日云翻玩沉香木的流線線條及色調，使其產生全新面貌，包含服裝細節的車縫繡標、針織服裝交織出的紋理。

另外此次另一亮點便是品牌首推的具香氣的襯衫，利用天然礦石作為擴香時釦子賦予消費者日常的儀式感，並與曾與Hermès首席調香師合作的旅法調香師Erica Lin、具30年歷史的品牌益瑪沉香合作，利用大西洋雪松、岩蘭草、杜松子等揉合出沈靜的品牌香「Silhouettes 21」。在本季以「新輪廓Silhouettes 21」為題之下，在秀上除展示秀上除品牌經典的簡約線條外，立體的剪裁、大面積色塊的拼接設計以及與藝術家YEN TING CHO(卓彥廷)合作的人紋織物印花系列有十分吸睛。