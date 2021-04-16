為了迎接五月母親節珠寶旺季，CHAUMET以自然萬物為靈感創作的「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶即起至5月9日在台北101、麗晶精品、微風廣場巡迴登場，展出總價逾7億台幣的珠寶作品，從可愛小蜜蜂、長頸鹿，到深受台灣VIP喜歡的長春藤鑽石冠冕，自然萬物皆化身為奢華珠寶，十分可愛討喜。

CHAUMET Espiegleries系列長頸鹿胸針，大明火琺瑯、水晶和縞瑪瑙，648萬5000 元。（CHAUMET提供）

大自然向來是CHAUMET珠寶最喜歡的創作主題，其中以非洲大草原的動物為靈感的Espiegleries系列珠寶，慵懶伸懶腰的獅子、兩隻交疊成愛心的紅鶴、吃草的大象、象徵「馬上封侯」的斑馬與猴子，無不栩栩如生，充滿童趣，其中長頸鹿還因為脖子太長，頭從雲朵當中伸出來，更是令人莞爾。

以花語意寓美好的花朵風珠寶，也是CHAUMET擅長的珠寶主題，例如Promenades Imperiales繡球花系列珠寶，花語的意寓為「幸福美滿」，也是約瑟芬皇后最愛的花朵，她甚至以繡球花將女兒命名為Hortense，後來Hortense公主還成為荷蘭皇后。

CHAUMET紅鶴Espiegleries胸針，各色鑽石、粉紅剛玉、蛋白石和粉紅色碧璽，786萬2000元。（CHAUMET提供）

深受台灣VIP喜愛的CHAUMET鑽石冠冕，向來是珠寶展上VIP鎖定鑑賞的美麗焦點，今年展場展出兩頂冠冕作品，其中一頂是Diane長春藤白金冠冕，長春藤暗喻了「永恆的愛」，一圓女人的公主夢。

另外CHAUMET今年推出新款Esquisse de Chaumet和Eclosion de Chaumet 系列珠寶，皆以陸蓮花為靈感，由於陸蓮花的花語為「有魅力的富豪」，且為了詮釋陸蓮花盛開時花瓣層層堆疊的盛況，融入繁複精緻的工藝，擄獲不少台灣富貴名媛的芳心。

CHAUMET Espiegleries系列「馬上封侯」胸針，鑲嵌縞瑪瑙、圓形粉紅鑽和黃寶石，864萬8000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET小蜜峰戒指，海水藍寶、藍寶石、錳鋁榴石，332萬1000元。（CHAUMET提供）

圖一：CHAUMET小蜜峰18K白金戒指，梨形帕拉依巴碧璽、梨形沙弗萊石，173萬3000元。（CHAUMET提供

CHAUMET Parade仙鶴胸針，12.78克拉梨形黃寶石、2.12克拉鑽石、縞瑪瑙、水晶，2155萬5000元。（CHAUMET提供）