母親節即將到來，該送什麼禮物一直子女們最頭痛的問題，但其實媽媽們要的很簡單，除了子女平安健康，也希望年輕美麗駐留，讓美麗不出錯！台灣保健食品品牌「EVOLSENSE璦研司」與保養品品牌「COCOLO」跨界合作，聯手推出「從心璦上」母親節限定禮盒，兩大品牌官網正式販售，從內而外的保養，讓媽媽散發出雙向奇肌光。

保養從最「根本」做起，「雙向整肌」美出新高度

現代人們對挑選保養產品越來越挑剔，「從心璦上」母親節限定禮盒由40年台灣生技公司背景的保健食品品牌「EVOLSENSE璦研司」與擁有數十年實務經驗的高分子化學博士及保養品研發專家的「COCOLO」攜手合作，為母親精心挑選優質商品。

兩大品牌聯手推出的這款肌密神級禮盒，包括EVOLSENSE璦研司「光之飲」、「好閨蜜」女性保養，及COCOLO的「童顏肌淨潔顏霜」、「童顏滴肌菁」。

從內服的美顏飲品「光之飲」及女性保養「好閨蜜」，搭配上肌膚清潔的「童顏肌淨潔顏霜」及深層保養的「童顏滴肌菁」為保養界打造美肌新概念，將帶起一波「雙向整肌」養顏新潮流。讓保養從最根本開始，由內而外散發出最美麗的奇肌光。

MIT雙品牌首次合作的聯名禮盒，趁母親節選購優惠下手囤貨準沒錯！讓你開啟光肌開關，詳細活動內容可至「EVOLSENSE璦研司」及「COCOLO」FB官方粉絲團及官網查詢與訂購。