嘻哈才子OZI在新專輯《PEDESTAL》完全解放，不僅在《Slide》、《0.03》、《MISSIONARY》歌詞中大聊情慾、充滿性愛的隱喻，就連他在MV中的演出也是性感破表，還有男粉絲留言「絕不能讓女友聽OZI的歌」，可見OZI性感催情的火力攻勢。

OZI愛GUCCI，並將GUCCI寫入歌詞，穿GUCCI最新款GG Multicolor系列新裝，色彩如彩虹般豔明亮，OZI是台灣第一位搶先穿上該系列新裝的藝人。（JOJ PHOTO攝）

聊到自己什麼部位最性感，OZI笑說，性感是一種氣質、氣場，不單只是手、聲音或是嘴唇，而是整體都很性感，他覺得他的性感帶有一點侵略性的主動，與傳統東方人對「性」很避諱、很靦腆不太一樣，「其實所有藝術家都在透過音樂、繪畫和影像等各種方式詮釋『性』，我的音樂也是！」

對於嘻哈的奢華時尚，OZI也有一套獨到見解，嘻哈饒舌歌手渾身穿金戴銀、金光閃閃，看似高調炫富，其實背後有勵志的意義，例如嘻哈歌手脖子掛著一條條純金讓鑽的古巴鍊，代表他們雖是萬人崇拜、富甲一方的巨星，但仍不忘自己來自社會底層，藉由奢華版的古巴鍊對應昔日黑奴掛在脖子上的鎖鍊，別具意義。

OZI為了宣傳新專輯受邀進棚拍攝GUCCI時尚專題，不諱言GUCCI是他的愛牌，還將GUCCI寫入《whos next?》、《Diamond》兩首曲子裡。他笑說。GUCCI是很多嘻哈歌手的最愛，不少知名的嘻哈曲子都很愛把「GUCCI」入詞，不僅是因為GUCCI代表了奢華時尚，充滿叛逆前衛的氛圖，「GUCCI」一字的發音壓韻又好聽，也是主因。

OZI穿上GUCCI復古三件式男裝，笑說這套裝扮很適合搭配豪宅和千萬跑車入鏡，是年輕富豪最愛的裝扮。（JOJ PHOTO攝）

OZI選穿兩套GUCCI新裝入鏡，一套是GUCCI本季主打GG Multicolor系列新裝，GUCCI經典雙G LOGO融合彩虹般豔明亮的色調，從服裝、包款到鞋帽配件，充滿愉悅歡樂的氣氛，OZI是台灣第一位搶先穿上該系列服裝的藝人，第二套則是GUCCI復古風三件式男裝，他笑說這套很適合搭配洛杉磯豪宅和千萬跑車入鏡，是美國富豪最愛的裝扮。

GUCCI的GG Multicolor系列後背包，6萬5300元。（GUCCI提供）

GUCCI的Off The Grid 肩背包，4萬200元。（GUCCI提供）

GUCCI的G-Timeless系列孔雀石18K金腕表，58萬9000元。（GUCCI提供）