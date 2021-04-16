DIOR JOAILLERIE全新「RoseDior」珠寶系列登台，即起在溫州街的一幢日式老屋宅院展至4月20日止，展出300餘件高級珠寶與腕表作品，總價近40億元，是DIOR JOAILLERIE在台灣舉辦歷屆珠寶展中規模最大的一場，其中一只要價6600萬元的祖母綠項鍊是展中單價最高的作品，昨日是開展第一天，就有多件珠寶作品已蒙VIP收藏，可見受歡迎的程度。

DIOR的Tie & DIor Prairie祖母綠珍珠鑽石項鍊，6600萬元，是珠寶展最貴的一件作品。（DIOR提供）

今年全新登場的RoseDior系列珠寶，顧名思義是以玫瑰花為設計主軸，玫瑰雖是各家珠寶品牌都會詮釋的珠寶主題，但DIOR創意總監

Victoire de Castellane總能在平凡尋常的事物中融入天馬行空創意和不凡的時尚品味，賦予玫瑰全新的風貌。

Victoire de Castellane為了讓玫瑰花的意象更加鮮活靈動，花葉部件分層組裝，營造出層疊繁複的立體效果，並以純手工刻鑿「霜金」，以鏤空手法詮釋花瓣與葉脈，並以吊膽鑽石鑲嵌成露珠，細膩勾勒花朵、葉片和莖枝樣貌，風格擬真寫實。

DIOR的RoseDior Rose Helios鑽石粉紅藍寶石戒指， 1100萬元。（DIOR提供）

RoseDior的玫瑰花千姿百態，不論是含苞待放或盛開綻放，皆展現不同的美感，在材質運用上，除了滿鑲彩寶美鑽的奢華，也會在花瓣邊緣以鑽石、鉑金勾勒出線條，讓花朵形象更為鮮明，色彩的運用和配色十分大膽創新，從柔美浪漫的粉紅，到狂野奔放的對比色彩拼貼，無不展現玫瑰的萬種風情。

DIOR的RoseDior Vert Cinabre祖母綠鉑金鑽石耳環 ，1350萬元。（DIOR提供）