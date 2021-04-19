圖二：陳姸霏身穿天藍棉府綢與米色蕾絲胸飾，6萬元、襯衫，5萬4000元、手繪花朵駝色麂皮短裙，24萬元、Gem Dior 黃 K 金鑽石戒指，31萬5000元、黃K金鑽石手鐲，91萬、黃K金鑽石與黑瑪瑙錶盤腕錶 120萬元。（攝影／JOJ PHOTO、飾品／服裝／DIOR）

圖三：Dior Caro 漸層藍籐格紋小羊皮大型鏈帶包，15萬5000元。(DIOR提供)

圖四：GEM DIOR 黃金鑽石戒指，31萬5000元。(DIOR提供)

圖五：EM DIOR 玫瑰金鑽石與白色珍珠母貝錶盤腕錶，140萬元。(DIOR提供)

圖六：Lady D-Lite藍色棕梠樹刺繡帆布中型提包，16萬元。(DIOR提供)

穿頂級品牌春夏新品，身材嬌小的她靠高冷表情展現霸氣壓制，她眉頭微皺的自嘲因不夠高總是差點跌到，但下秒卻話鋒一轉笑說：「不過我也習慣了，（因）從小個性很急。」言談重回20歲的可愛模樣。

個性率性的陳姸霏，看來像是小女孩一樣，但面對讓人心癢癢的商品通常是理性購物，很能克制自己的慾望，像她平時對攝影就有興趣，近期受朋友影響，迷上了底片相機，她笑說：「喜歡上一個東西就是入一個坑，（底片）這個坑，我想要再更了解之後再進入。」坦承還不會入手比較高級的底片相機，但若真的要入手會從即可拍入手。

不過，還是有個坑，陳姸霏難以抗拒，她透露自己是鞋子控，特愛帆布鞋，甚至愛牌的款式還是以以顏色去數數，「嗯….我大概有9或10雙吧，但大多都是高筒的。」過去私服多走中性路線的她說：「最近不知道哪根筋受到開發，開始嘗試比較淑女的風格，例如洋裝。」此次穿服飾與包款都洋溢著異國情調、有著迷人圖騰印花的法國品牌DIOR春夏新裝，她表示特別喜歡海軍藍初剪羊毛大衣及羊毛裙，舒適的觸感更讓她直呼：「我覺得可以穿這個睡覺！」

另一個讓人感受到陳姸霏魅力的地方，便是她對於演戲的熱愛，談到表演便收起玩味、分析角色，由於對於演員夢的明確目標，讓她一試鏡上《無聲》後，毅然決然休學全力投注演藝事業，而近期他也將於《2049：刺蝟法則》挑戰未婚懷孕的角色，讓人不禁期待她在這齣戲裡的表現。