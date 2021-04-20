圖二：金世正一改過去休閒風格，換上BLUMARINE緞面蝴蝶細肩帶背心，詮釋出少女轉變為女人的韻味。（翻攝自金世正IG）

日前因出演《驅魔麵館》而人氣大漲的韓國女星金世正，近期在社群平台曬出系列美照，與大勢女團Blackpink Rosé 朴彩英不約而同穿上BLUMARINE，將品牌特色詮釋出近期最盛行的「Girl Crush」風格。身為Girl Crush代表之一的Blackpink團員，Rosé 朴彩英在日前釋出的個人單曲MV中，以豹紋花卉蕾絲拼接的上衣，搭配牛仔外套詮釋出性感率性氛圍，雖然該上衣配色搶眼卻不落俗套，再搭配Rosé的神情更散發出慵懶性感的女人味。

而被粉絲笑稱「大叔世正」的金世正，則一改平時休閒保守路線，秀出他的姣好身形，挑選BLUMARINE緞面蝴蝶細肩帶背心展現與過往不同的甜美感，大露鎖骨、美背，還利用服裝上的透紗設計、微捲髮絲帶出若隱若現的性感韻味，臉頰上的大片腮紅則讓她增添微甜少女感，展現出女孩轉變為女人時空靈又神秘的氣質，讓粉絲直呼「瘋了吧，怎麼那麼漂亮」。