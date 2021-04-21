精品香氛Salvatore Ferragamo與奢華茶品牌 TWG Tea 聯名推出「Signorina Capsule 伊人限定雙人下午茶」，即日起至 5 月 3 日在 TWG Tea 台北 101 購物中心 5 樓沙龍限量登場。
TWG Tea 自伊人系列限定春夏包裝汲取靈感，以香氛色澤為TWG Tea招牌茶香馬卡龍加上外衣，Salvatore Ferragamo 鞋尖上的標誌 Vara 蝴蝶結更化作精巧的起司蛋糕，雙人套餐1380元起， 預約專線0287891837分機13。
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TWG Tea 自伊人系列限定春夏包裝汲取靈感，以香氛色澤為TWG Tea招牌茶香馬卡龍加上外衣，Salvatore Ferragamo 鞋尖上的標誌 Vara 蝴蝶結更化作精巧的起司蛋糕，雙人套餐1380元起， 預約專線0287891837分機13。
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