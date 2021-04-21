Tiffany & Co.代言人陣容再添一巨星，昨日（21日）宣布邀請韓國女團BLACKPINK成員ROSE擔任全球品牌代言人，並同步釋出她為Tiffany HardWear拍攝的形象廣告，ROSE以個性的裝扮詮釋HardWear系列珠寶的柔中帶剛，風格時尚。

BLACKPINK成員ROSE擔任TIFFANY全球品牌代言人。(Tiffany & Co.提供）

ROSE最近才剛發行個人單曲專輯《R》，成績斐然，身為時尚寵兒的她最近為宣傳密集出席各大時尚場合，努力為單飛後的星途舖路，如今又榮登Tiffany HardWear形象大使，無疑如虎添翼，前景可期。

ROSE與Tiffany珠寶結緣甚早，早在高中時期就與同學互贈Tiffany珠寶當禮物，她說︰「我非常喜歡佩戴Tiffany珠寶，與伴我成長的經典品牌合作，對我來說意義非凡。」

於2017年問市的Tiffany HardWear系列珠寶，設計靈感來自Tiffany古典珍藏庫中1971年的中性手環，造型蘊藏著紐約市的個性與活力，前衛大膽的設計結合扣環與工業風，充滿玩味與張力，與ROSE勇敢無畏的人格特質十分吻合。

Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環， 62萬元。(Tiffany & Co.提供）

Tiffany HardWear 18K金三層垂墜式球形耳環，12萬元。(Tiffany & Co.提供）