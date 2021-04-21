保養達人丹楓（Daniel）。（Daniel提供）

適逢季節轉換，肌膚特別容易出油，也讓許多人會增加清潔頻率或是增強洗淨力來讓肌膚找回「乾淨的感覺」，本報請來皮膚專家悠美診所總院長朱芃年、保養達人丹楓坐鎮解惑，破解洗臉迷思，「洗臉不會越洗越乾淨，只會越洗越受傷，。」

悠美診所總院長朱芃年認為，換季清潔保養重點就是不要洗太乾，而是要留一些保溼因子在臉上，太過於清潔的臉頰反而容易因為換季氣候不穩、濕度不穩，造成臉部過敏與泛紅，如果沒有長期濃厚彩妝，他也不建議，使用卸妝清潔油來做深層清潔，一般化妝使用卸妝乳清潔即可，而在醫美上常見的淨膚療程就是海飛秀、 醫洗臉，前者適合大部分膚質也可客製化調整，後者適合出油狀況的皮膚。

除了清潔多不等於好，保養達人丹楓更直指，過度清潔會導致角質受傷，換季肌膚容易因季節變化容易出油，很多人討厭臉上這種油膩感，會不自覺在洗淨頻率或是強度上增強，除了洗臉，消費者也會想要透過去角質讓肌膚更乾淨，反而讓角質受損，其實健康肌膚一般清潔就夠了，太多反而會讓角質受傷，洗淨後臉部肌膚「乾」的感覺反而不是對的感受，因為肌膚過乾會緊繃，反而產生細小傷口，後續也會增加斑點增生機率。

其實即使到夏天，丹楓建議，早上還是以清水為主，不用特別用洗面乳、洗面皂，晚上可以根據自己去選擇適合的清潔品項，基本上四季清潔步驟是一樣的，反而是後續保養品項、質地可以去做調整，至於時下流行的醫美，他也建議，2到3個月一次淨膚可以，過度醫美跟過度清潔一樣都容易致使肌膚屏障能力降低。