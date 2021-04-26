圖二：科爾曼多明戈(Colman Domingo)駕馭粉色Versace三件式西裝套裝，驚艷奧斯卡。（翻攝自科爾曼多明戈IG）

圖三：拉基斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）的黑色Saint Laurent西裝，搭配金屬飾品更顯帥氣。（翻攝自拉基斯史坦費爾德IG）

圖四：童星艾倫金（Alan Kim），身穿Thom Brown短褲套裝出席紅毯。（翻攝自艾倫金IG）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今（26）日上午登場，雖說紅毯是女明星爭奪的天下，但許多男明星的造型也不容小覷，除了經典的黑色西裝套裝外，也有十分搶眼的粉色、金色造型，讓我們一起盤點本屆奧斯卡上的亮點造型。

以《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）入圍93屆奧斯卡最佳原唱、最佳男配角獎的小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.），以義大利品牌Brioni的金色套裝，搭配OMEGA頂級腕錶，以及卡地亞（Cartier）美洲豹頭戒指，展現出霸氣氣場，更被許多網友、外媒評論為紅毯之王。同樣以特殊色彩，在眾黑色造型脫穎而出的還有科爾曼多明戈(Colman Domingo)，他以一席螢光粉Versace三件式西裝套裝，難以駕馭的粉色在他身上卻不顯突兀，將該套造型展現出其獨特的時尚魅力，毫不費力地搶下眾人目光。

接下來幾套造型，雖皆以黑色作為基底卻展現出不一樣的氛圍。以《猶大與黑色彌賽亞》入圍男配角獎的拉基斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）為例，他一襲黑色Saint Laurent西裝亮相，白色襯衫以及其腰間的皮帶、脖子上的金色的項鍊，皆為整套造型增添層次，展現出酷帥的氣質，成為此次紅毯最帥的人選之一，而以同劇入圍男配角獎的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）則身穿Bottega Veneta圓潤的深藍色西裝套裝，更把其脖子上的鑽石項鍊烘托得更加亮眼。

另外，不得不提到本次紅毯造型最萌造型，在《夢想之地》中飾演小兒子的8歲童星艾倫金（Alan Kim），他以Thom Brown的短褲套裝出席，在紅毯上面對眾多攝影機不但不畏懼，更擺出各式帥氣姿勢搶奪鎂光燈，讓人不經笑出姨母笑，成為此次紅毯最有魅力的造型之一。