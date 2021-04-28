LV家俱家飾展空間設計師江欣宜。（繽紛設計提供）

時尚名媛李晶晶與LV家俱家飾展空間設計師江欣宜。（繽紛設計提供）

時尚名媛李晶晶28日盛裝出席LOUIS VUITTON家具家飾展，手挽負責LV家飾家具展的總設計師繽紛設計江欣宜Idan，認真聆聽展場的空間設計構想及整體結構規劃，目標拜師江欣宜，學習更多室內設計的重要知識，親自完成打造夢幻新家的年度新願望。

李晶晶提到本次出席的原因時表示，「非常興奮能夠收到LV家飾家具展的總設計師繽紛設計江欣宜Idan的邀約來看展。因為她前陣子在裝潢新居，遭遇很多令她困擾的工程問題，因此發現室內設計實在很多學問，有太多值得學習的知識，這個活動邀約出現的時機點很棒，讓她可以趁此次看展的機會，藉機跟Idan學習交換更多空間跟顏色的設計知識。」

提到對於本次傢俱展的想法，晶晶接著表示「LV展場空間的設計是以法文”maison”的概念來發想，這個單字就是中文的”家”。總設計師Idan為了完美表達”家”的味道，特別透過厚實拱框和跟家中一樣真實的窗框與溫柔的窗紗搭配，讓展場充滿溫度，同時更以獨特的配色搭配LV現場每一件都極具特色的傢俱，讓人真的好像來到某一個人的家裡，每個轉角都好amazing！！」

被問到最喜歡哪一件傢具時，晶晶雀躍地表示，「每件LV的家具都好美！好想通通帶回家，特別喜歡蛋型的吊椅，真的好特別，好Cute！還有很Relax的躺椅，像坐在鞦韆上一樣。撞球桌也超有創意，顏色好漂亮！」