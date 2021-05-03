舒適襯衫加上優雅又能輕鬆遮肉、藏臀的A字裙，是女性穿搭的經典穿搭，但明星將這經典穿搭演繹得更有星味，莫允雯以BURBERRY早春新裝繽紛色彩抓眼，陳庭妮以Ａ字裙專業戶DIOR應戰，展現甜美女性形象，趙茹珍、關曉彤、董璇等人以經典「黑白配」加上各自細節巧思，搭出不同層次感。

在色彩搭配上，莫允雯、陳庭妮可說是最佳示範，莫穿了BURBERRY早春新裝，該系列以「生命綻放」為題，為展現年輕、自由氣息，使用許多拼接元素，色彩也十分亮麗，設計也呈現動態流線的輪廓，莫允雯所穿印花襯衫搭配白色百摺傘裙，上身撞色增添活潑，下半身的白色卻中和了視覺，展現和諧的搭配。

莫允雯BURBERRY早春套裝活潑又不失典雅，獨角獸圖騰襯衫4萬9900元、品牌徽標印花縐紗褶襉半裙3萬8500元、雙專屬標識皮革腰帶2萬7500元。（本報資料照）

法國品牌DIOR是A字裙專門戶，自然不能在穿搭大戰中缺席，陳庭妮穿該牌淡藍色小蜜蜂圖騰襯衫、海軍藍緹花塔夫綢長裙出席彩妝活動，該半身裙使用的圖案是品牌經典Oblique主題圖案，展現出甜美小女人形象，搭配腰帶即能展現妖嬈腰線，也將上身清透的輪廓與下身強烈的線條，互相融合，展現出屬於DIOR的優雅曲線。

趙茹珍身穿白色絲質襯衫，搭配黑色天鵝絨Ａ字裙，展現出典雅風範。（CFP）

若害怕自己無法掌握色調搭配，也可以選擇最基本的「黑白配」，如韓國女星趙茹珍，其身穿的亮面的絲質襯衫搭配天鵝絨黑裙，增添歸貴氣質及層;而大陸女星董璇則利用服裝上簡單的白色小花點綴、硬挺襯衫上的挖空設計，使其穿搭增添亮點。

董璇身穿米色硬挺襯衫，搭配小花點綴黑裙，手拿Prada Cleo拋光皮革背包，6萬8000元。（CFP）

關曉彤身穿VALENTINO的黑白套裝，以「點點」貫穿整個穿搭。（CFP）

最後不得不提，關曉彤以「點點」貫穿的Valentino套裝，上身白底黑點的襯衫，配上品牌招牌之一的蕾絲點點薄紗裙，異材質產生的不同視覺效果，使其即使全身點點，也不至於給人壓迫感，反而衝撞出摩登感，凸顯其時尚品味。