國際時尚大咖老佛爺卡爾拉格斐死而復生，現身台灣？！原來是極具創造力的台灣時裝設計師周裕穎，邀請陳美鳳、董至成、黃仲崑、潘若迪等人以古董衣改造的新裝，化身安娜圖溫、草間彌生、老佛爺及山本耀司等時尚ICON，惟妙惟肖的打扮彷彿本尊親臨現場，宛若時尚版的全民大悶鍋。
這場舞台劇時裝秀共發表30套無季別系列服裝，以自19世紀巴黎「落選者沙龍」為靈感，透過夢境將觀眾帶入如同美綜《Project Runway》的舞台，由6位國際時尚大咖評審，為其永續服裝評分，以大師講堂、夢幻聯名、啟蒙收藏、超現實主義、跨界合作、人生跑馬燈等六大主題，以詼諧幽默的方式融入時尚界的八卦梗，引起現場的會心一笑，更體現周裕穎25年設計之路的辛酸血淚史。
每一主題分別涵蓋5套別具意義的改造服裝，透過旁白講解周裕穎的時尚收藏及背景故事，如大師講堂系列中，展示其40至90年代的秀服並加以拆解，並注入其自身DNA風格重新改造;而以JOHNNIE WALKER為靈感的跨界合作系列，其中以SHERRY BOMB雪莉炸彈為題的桃紅套裝，重新解構80年代Saint Laurent西裝外套、Dior毛呢長大衣，配合背面立體打褶設計，展現出極具創意的優雅輪廓。
舞台劇尾聲的人生跑馬燈系列，更直接回顧設計師人生中的重大轉捩點，以喜、怒、哎、樂等四種情緒，讓觀眾隨著旁白走入他的人生故事，其中就以橫跨1920、1980、2010三年代的懷舊婚紗，包裹著設計師當年為妻子縫製嫁衣的喜悅，也彷彿是周裕穎寫個妻子童怡瑋的一封情書。整整一小時的時裝舞台劇，不但是視覺與聽覺皆有極好的體驗，除舞台劇主要劇情線的創業奮鬥史，每套服裝背後的故事也十分值得深挖了解。
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