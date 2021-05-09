精品香氛Louis Vuitton DNA之中的想像力與創造力，向來都是Jacques Cavallier Belletrud在創作時的指引，讓他的藝術作品能不斷地突破極限。這位調香大師說明，｢五年來，我一直夢想要以屬於當下且避免懷舊的方式，來表現龍涎香之美與其琥珀調性的精華。」為了賦予這款香氛當代風格的共鳴，他選用調香界中最奢華的龍涎香醚，這是一種以自然狀態存在於龍涎香中的分子。

不過，採用了如此奢華的成分，他是如何讓人對這個非凡的原料產生共鳴？Jacques Cavallier Belletrud運用了出眾的對比手法。對他而言，張力能帶出過量的豐富性，達到完美香調的平衡。如同過去，這款香氛同樣都有著對細節的執著、對其主題的熱愛，以及在最美麗大自然創作中追尋典雅的使命。這款香氛揉合最耀眼的柑橘香氣，以襯出龍涎香醚氣味。

蘊藏滿滿的陽光氣息，以卡拉布里亞佛手柑、柳橙及西西里雪松表現耀眼的明亮光感。調香大師表示，｢我非常喜愛如實展現原料的特質。」利用突尼西亞橙花明快的花香與青草氣息，突顯這款香氛尊貴不凡的清新特質。透過這些揉合香氣，表現出在黎明時分的地中海蓊鬱景色。最後以辛香料為整體香氣增添溫暖感受。以二氧化碳萃取的奈及利亞生薑以及錫蘭肉桂，會透過各自的不同方式讓這款香氛展現出最沉著或最熱情的活力。

Jacques Cavallier Belletrud選用一款稀有的珍貴中國紅茶，同樣以二氧化碳萃取，再加入青草、稻草等調性，以及些許煙燻氣息。調香大師指出，｢茶能讓人聯想到充滿魔法的東方，令人想像來往各地的商隊場景。它蘊藏著旅行的精神，就像Louis Vuitton世界的嗅覺紀錄。」就像魔法一樣，些許的癒創木與薰香會圍裹琥珀香調，使香氣展現複雜層次。Jacques Cavallier Belletrud補充指出，｢純粹、性感與精緻的琥珀會接著成為香氛的精髓，表現極具當代風格的男性優雅。」以卓越創作表現美與情感。

Imagination以無與倫比的結合為肌膚增添香氣，能喚起感官與精神的活力，引發令人無法抗拒的全面迷人魅力。