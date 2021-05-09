夏季彩妝以陽光為靈感 展現色彩之美 20:252021/05/09 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SUQQU 晶采盈緻眼彩盤產品視覺圖。（SUQQU提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏季彩妝以陽光為靈感，除了以日出的希望也有以日落的溫煦光芒為創作繆思，呈現如沙灘的霧光美，華麗的金屬質感彷彿太陽的光暈色澤，再加上珠光色調呈現陽光燦爛。 SUQQU擷取海濱黃昏的柔美色彩，將天際間似愁緒般的暖色調交織自然裸色的層次感，再增添夕陽暮光的亮燦以及光暈陰影形成對比之美，賦予明亮、健康色澤，推出晶采盈緻眼彩盤、晶采妍色指甲油、晶采柔艷唇釉潤光等新品。 SUQQU晶采妍色指甲油。（SUQQU提供） SUQQU 晶采柔艷唇釉潤光。（SUQQU提供） 遠見雜誌轉型 展現多元化風貌 通訊零組件 2021缺貨危機 #SUQQU #夏季彩妝 #陽光 #靈感 #眼彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新品連發 廣達、和碩受惠 04:102021/05/09 財經要聞 泛美國際文教基金會獻愛心 母親節眾星歡唱嗨起來 17:512021/05/09 寶島 提前歡慶母親節 北市消辦防災園遊會 16:152021/05/08 寶島 最辣媽咪 佩甄低胸小背心解放深邃事業線超養眼 14:512021/05/09 娛樂 天熱戴口罩 8招緩和不適感 眼鏡起霧這樣做 06:132021/05/09 健康 葉獻文專欄－財報亮麗外資回頭 台股後市佳 04:102021/05/09 財經要聞 時論廣場》戰場不能在台灣是最高準則（郁慕明） 16:282021/05/09 時論廣場 岡本孝X蔡爾平 推出創作聯合展 04:102021/05/09 企業經營 全民大悶鍋2.0 JUST IN XX永續時裝舞台劇驚喜連連 19:112021/05/08 消費 育達科大徵才博覽會 上千職缺 04:102021/05/09 企業經營 安妮姊代母職做俄國菜寵妹 04:102021/05/09 娛樂新聞 時尚熱門新聞 米砂剛分手PO「380秒多人運動片」揪4人滾床單 - 時尚 艾莉絲結婚2年不滿洋老公！一個念頭逆轉婚姻危機 - 時尚 台中一中學生站出來！「一中街10大經典美食」 他們都吃這些好料長大的 - 時尚 抓到了！APRIL 娜恩「整形的證據」 網友：整成這樣何必呢？ - 時尚 大馬正妹Cheri自帶籃球奶！貼身曲線超養眼 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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