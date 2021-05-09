夏季彩妝以陽光為靈感，除了以日出的希望也有以日落的溫煦光芒為創作繆思，呈現如沙灘的霧光美，華麗的金屬質感彷彿太陽的光暈色澤，再加上珠光色調呈現陽光燦爛。

SUQQU擷取海濱黃昏的柔美色彩，將天際間似愁緒般的暖色調交織自然裸色的層次感，再增添夕陽暮光的亮燦以及光暈陰影形成對比之美，賦予明亮、健康色澤，推出晶采盈緻眼彩盤、晶采妍色指甲油、晶采柔艷唇釉潤光等新品。

SUQQU晶采妍色指甲油。（SUQQU提供）