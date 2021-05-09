瑞士阿爾卑斯山最恢宏壯麗的馬特洪峰，古老的礦岩山色，永恆妝點著白雪的山尖，隨著太陽即將西沉的短暫片刻，璀璨的金色光芒渲染著山峰輪廓，奇幻時刻被攝影界稱為Golden Hour。

瑞士奢華保養La Prairie萊珀妮以「黃金璀璨時刻Golden Hour」為靈感來源，研發全新「極緻金燦系列」包含精華液、乳霜、眼霜三個品項，搭配獨家「極緻金燦賦活科技」結合24K黃金珍稀成分的獨有特性，全新上市的「極緻金燦系列」是La Prairie萊珀妮首度將永續概念延伸至產品包裝，推出可替換補充的永續版本，降低環境負擔。此外，La Prairie萊珀妮也將此系列的部分收益投入「冰川永續」計畫，贊助世界冰川保護研究的先驅者瑞士蘇黎世理工學院ETH的冰川監測研究計畫。

這個系列的推出，邀請消費者以實際行動，成為環境永續保護的支持者。此外，為了傳遞「黃金璀璨時刻」的美麗意境，La Prairie萊珀妮推出第一個藝術家駐村計畫，邀請多媒體新銳藝術家-Carla Chen (卡娜) 進駐瑞士阿爾卑斯山間的蒙特羅莎別墅，將馬特洪峰沐浴在「黃金璀璨時刻」的景緻為靈感，以為期一個月的時間進行創作，以藝術之美演繹「黃金璀璨時刻」。

La Prairie萊珀妮18K極緻金燦金杓(鍍金)。（La Prairie提供）

La Prairie萊珀妮極緻金燦精華30ml，2萬8950元。（La Prairie提供）

La Prairie萊珀妮極緻金燦眼霜永續版20ml，2萬1750元。（La Prairie提供）