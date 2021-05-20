疫情爆發以來，芳療保養受到消費者青睞，帶有療癒味道的精油保養更是受到市場歡迎，隨著疫情增溫，人心惶惶，人們在家上班機會增加，許多消費者也急下單家居用精油，用於擴香儀，或是添加於口罩外緣、保養品中，業者表示，網購業績增加3成左右，而實體門市也有提供宅配服務，讓VIP消費者，不出門也能安心選購。

英國有機香氛NEOM堅持使用100％天然香氛，不添加任何人工成分，不論孕期中、孩童或者是有寵物的環境都可以安心使用，讓居家空間成為身心放鬆之地，去年首度推出「極緻調香系列」2款精油，本月再發表4款全新香氣，讓品項更臻完整。

NEOM曙光初綻精油10ml，1350元。（NEOM提供）

訴求有機認證的還有台灣保養童顏有機，在面膜中添加了歐盟COSMOS認證有機精油，在保養同時芳香氣味使人放鬆愉悅，特別是乳香、沒藥兩款有機精油最受消費者青睞，業者表示，乳香精油是童顏有機最受歡迎的系列，穩重的木質調香氣，能帶來身心平靜。