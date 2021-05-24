圖二：大淵以宇舶表BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼錶搭配軍綠色套裝。（錶／HUBLOT、攝影／JOJ Photo）
圖二：大淵以宇舶表BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼錶搭配軍綠色套裝。（錶／HUBLOT、攝影／JOJ Photo）
圖三：HUBLOT BIG BANG UNICO 白色陶瓷計時碼錶(45mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）
圖三：HUBLOT BIG BANG UNICO 白色陶瓷計時碼錶(45mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）
圖四： HUBLOT BIG BANG UNICO紅色陶瓷計時碼錶(45mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）
圖四： HUBLOT BIG BANG UNICO紅色陶瓷計時碼錶(45mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）
圖五：HUBLOT BIG BANG UNICO藍色陶瓷計時碼錶(42mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）
圖五：HUBLOT BIG BANG UNICO藍色陶瓷計時碼錶(42mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）
圖六：HUBLOT BIG BANG UNICO黃色陶瓷計時碼錶(42mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）
圖六：HUBLOT BIG BANG UNICO黃色陶瓷計時碼錶(42mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）

頑童MJ116成員大淵近期推出新專輯《過得爽爽》，其中首波單曲《FatBoyGang》更是收穫不少掌聲，其實他為追尋音樂夢，曾經歷基層工作，最終成為創作的養分，回首過去他只雲淡風輕的說：「運氣很好，我們做的音樂受到大家喜歡」受本報之邀身著Balenciaga新裝以宇舶表HUBLOT白色陶瓷計時碼錶，秀出獨特個性潮味。

這次大淵深深投入新專輯發想，還開設Youtube頻道，近期還為頻道面試企劃人員，首次擔任面試官的他，僅給自己5分評價，「畢竟是第一次，還有很多更進步的空間」，但其實他不僅沒當過面試官，也不曾面試過。學餐飲的他，高中起就在餐廳工作，但因喜歡嘻哈、擅長說唱，決定與兄弟們一起踏上追夢旅程，「但生活也是要繼續拉」，為維持生計，他投過許多履歷卻都石沈大海，「我也不知道是因為學歷關係，還是什麼原因，反正就是都沒有回覆」

最後為持續做音樂，他透過朋友介紹到工地工作，從沒後悔自己的決定，但也坦言「做音樂比較窮，這是真的拉」，也因此讓父母很擔心，「不過嘻哈音樂讓我的生活變更好」，由於明確的知道自己的目標，也因此面對其他的誘惑也能夠勇於拒絕，時間臨近畢業季，大淵想說「（畢業生們）要開始面對真實的人生，但也不要太壓抑，人生就這麼短 就趁年輕的時候 去追逐想做的事情吧」

平時穿搭以舒適為主的大淵，大多喜灣穿著套裝、素T，並利用襪子增加穿搭層次，但若是頒獎典禮他則會選擇佩戴手表，過去他曾向一個要好的友人借宇舶表（HUBLOT）參加頒獎典禮，他說「手表對男生來說是蠻好搭配的東西，適用於各種場合，頒獎典禮當然要找貴重一點的」，此次大淵接受本報邀請，配戴宇舶表BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼錶，搭配Balenciaga新裝，再現出時髦的街頭感。

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#大淵 #宇舶表 #頒獎典禮 #嘻哈 #變更