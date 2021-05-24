圖二：大淵以宇舶表BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼錶搭配軍綠色套裝。（錶／HUBLOT、攝影／JOJ Photo）

圖三：HUBLOT BIG BANG UNICO 白色陶瓷計時碼錶(45mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）

圖四： HUBLOT BIG BANG UNICO紅色陶瓷計時碼錶(45mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）

圖五：HUBLOT BIG BANG UNICO藍色陶瓷計時碼錶(42mm)，61萬9000元。（HUBLOT提供）

圖六：HUBLOT BIG BANG UNICO黃色陶瓷計時碼錶(42mm)，81萬5000元。（HUBLOT提供）

頑童MJ116成員大淵近期推出新專輯《過得爽爽》，其中首波單曲《FatBoyGang》更是收穫不少掌聲，其實他為追尋音樂夢，曾經歷基層工作，最終成為創作的養分，回首過去他只雲淡風輕的說：「運氣很好，我們做的音樂受到大家喜歡」受本報之邀身著Balenciaga新裝以宇舶表HUBLOT白色陶瓷計時碼錶，秀出獨特個性潮味。

這次大淵深深投入新專輯發想，還開設Youtube頻道，近期還為頻道面試企劃人員，首次擔任面試官的他，僅給自己5分評價，「畢竟是第一次，還有很多更進步的空間」，但其實他不僅沒當過面試官，也不曾面試過。學餐飲的他，高中起就在餐廳工作，但因喜歡嘻哈、擅長說唱，決定與兄弟們一起踏上追夢旅程，「但生活也是要繼續拉」，為維持生計，他投過許多履歷卻都石沈大海，「我也不知道是因為學歷關係，還是什麼原因，反正就是都沒有回覆」

最後為持續做音樂，他透過朋友介紹到工地工作，從沒後悔自己的決定，但也坦言「做音樂比較窮，這是真的拉」，也因此讓父母很擔心，「不過嘻哈音樂讓我的生活變更好」，由於明確的知道自己的目標，也因此面對其他的誘惑也能夠勇於拒絕，時間臨近畢業季，大淵想說「（畢業生們）要開始面對真實的人生，但也不要太壓抑，人生就這麼短 就趁年輕的時候 去追逐想做的事情吧」

平時穿搭以舒適為主的大淵，大多喜灣穿著套裝、素T，並利用襪子增加穿搭層次，但若是頒獎典禮他則會選擇佩戴手表，過去他曾向一個要好的友人借宇舶表（HUBLOT）參加頒獎典禮，他說「手表對男生來說是蠻好搭配的東西，適用於各種場合，頒獎典禮當然要找貴重一點的」，此次大淵接受本報邀請，配戴宇舶表BIG BANG UNICO白色陶瓷計時碼錶，搭配Balenciaga新裝，再現出時髦的街頭感。