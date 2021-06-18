隨著全球疫情逐步解封，東京奧運進入最後倒數，DIOR早春特別選在 雅典著名的帕那辛奈克體育場登場，模特兒身穿融入運動元素的春裝、希臘女神般飄逸白紗禮服漫步走在長達500公尺的田徑跑道上，藉此揮別疫情的陰霾，充滿了正能量，《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊 (Anya Taylor-Joy)親臨現場看秀，Angelababy、韓國歌手金智秀、名模Miranda Kerr則以拍攝照片的方式力挺支持。

《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊以希臘女神的時尚造型親臨現場看DIOR早春秀。（DIOR提供）photocall of the Dior Cruise Collection 2022 at Panathinaiko Stadium on June 17, 2021 in Athens, Greece. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior)

Angelababy以高校女生的俏麗造型力挺DIOR早春秀。（DIOR提供）

韓國歌手金智秀穿DIOR白色洋裝搭高筒球鞋，詮釋早春的運動時尚。（DIOR提供）

安雅泰勒喬伊身穿DIOR銀色褶襉禮服翩然與會，猶如希臘女神降臨秀場，Angelababy、韓國歌手金智秀雖無法親自與會，但也留影力挺，Angelababy身穿DIOR格紋迷你裙套裝，展現美少女的青春活力，很難想像已是4歲兒子的媽，韓國歌手金智秀穿DIOR白色洋裝與會，與早春秀的奧運女神時尚相呼應。

DIOR早春秀最後壓軸的是一襲以羽毛打造的天鵝禮服，對照當今疫情頗有象徵意義。（DIOR提供）

DIOR早春新裝融入運動元素，活力十足。（DIOR提供）

今年DIOR早春大秀的服裝套數多達91套，一群模特兒走在偌大的體育場上，氣勢驚人，不僅套數多於往年，而且晚禮服的數量不少，似乎對明年全球疫情解封抱持樂觀態度，預告人們的生活很快就會恢復正常，社交派對也會歡樂如昔，最後壓軸充滿唯美浪漫的白天鵝禮服，對照當今疫情肆虐的現況，更具象徵意義。

以擊劍護甲為靈感創作的DIOR早春新裝，充滿運動時尚。（DIOR提供）

DIOR是最早在高級訂製服融入運動元素的時尚精品，自然是詮釋奧運時尚的高手，擊拳手的寬短褲、高筒鞋靴、擊劍手的護甲、田徑選手的運動背心等，為早春新裝更添青春活力，就連唯美浪漫的希臘女神白紗晚禮服，也在足下搭配一雙輕便球鞋。

DIOR早春融入奧運女神的時尚元素，風格唯美浪漫。（DIOR提供）

DIOR早春新裝融入運動元素，活力十足。（DIOR提供）

DIOR早春秀選在雅典帕那辛奈克體育場舉辦，可說別具意義，該體育場已有2500年歷史，早在古希臘時期即是舉辦紀念雅典娜女神的泛雅典運動會場地，1896年第一屆奧運也在此舉辦。

DIOR早春新裝融入運動元素，活力十足。（DIOR提供）