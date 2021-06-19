這一季可以發現眾多女星熱愛膝上貼腿單車褲，知名韓團女星Blackpink Rose，《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯Lily Collins最近不約而同的穿上單車褲展現自我時尚力。朴彩英Rose以長版條紋西裝上衣與五分長的莦身單車褲搭配，透過兩者不同的比例長度與自身長腿，展現出獨特的時尚魅力。而知名女演員莉莉柯林斯則是在網球場上以一身端莊柔美的雪紡紗質上衣搭配貼腿單車褲，營造出獨特的反差時尚感，而她們褲子旁都有精緻小巧的YSL標誌，表示這季的大熱單品出自Saint Laurent之手。

Saint Laurent這季推出的單車五分褲可說出其成功，不僅是前兩位女星，Kaia Gerber、Hailey Bieber等女星也是愛用者，單車褲採用羅紋彈力平紋布製成，這種褲型可運動可休閒可正式，這幾季常能見到它的身影，而Saint Laurent採用羅紋材質平衡了它獨有的運動感，更增添了時尚氣息，褲腳處鑲綴的金色YSL Logo，則更讓人感受到它獨有的奢華感。