根據研究報導指出，全球近七成的成年人都是通過食物與他人建立聯繫。疫情期間，正重塑人們享用食物行為，約九成（88％）的成年人表示享用零食數量比以前多46％，而在家吃零食成為消費者有更多會心享用零食的機會。

韓國品牌CW開創韓國大蒜麵包餅乾在台市場，受到消費者廣大喜愛，並被明星網紅評為「追劇必備零食」，造成搶購風潮！今年強勢回歸再度挑戰零食標竿！專為台灣獨家研發量身打造100%「台式西西里」風味，完美比例配方，顛覆消費者對番茄味的印象，一口即征服刁嘴的零食控！讓你「義」吃就上癮，置身西西里的美麗國度。

CW西西里風味法式麵包餅乾台灣搶先獨家販售！重新定義、專屬打造「台式西西里」風味！切片後的法式麵包餅乾，麵包香氣飄香四溢，撒上新鮮採摘而來的羅勒葉點綴提味，一口咬下，同時保留麵包和餅乾軟硬適中的口感，搭配上義大利濃而不膩的番茄，完美地融合鹹、甜、脆、爽、酸層層交錯的味蕾，瞬間滿足饕客的心！

西西里風味 & 大蒜麵包餅乾。(圖／品牌提供)

一口咬下秒回義大利街頭，享受著屬於台灣道地的西西里風情，一口接一口停不下來！貼心的夾鏈大包裝設計，讓你隨時品嘗新鮮出爐的法式麵包口感！6/20全台「全通路」進駐獨家限量開賣，定價NT$319元/包。