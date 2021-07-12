坎城影展紅毯女王候選，超模貝拉哈蒂德絕對名列前茅，開幕紅毯她以Jean Paul Gaultier黑白配色高級訂製服亮相，凸顯其S曲線，搶奪媒體視線，11日於《三層樓》（Tre Piani，暫譯）首映紅毯上的造型，更是驚艷全場奠定其紅毯女王地位。
她以一席貼身黑色羊毛連衣裙秀出S曲線、胸前挖空設計，則以誇張的金色項鍊巧妙的點綴，這件禮服為輔於巴黎時裝周展示的Schiaparelli 2021/22秋冬高級訂製服，其胸前項鍊以肺部支氣管通道為靈感，並以水鑽點綴，外型吸睛霸氣，貝拉哈蒂德成功搶盡當天紅毯風頭。
經常為各品牌宣傳的她，也十分懂得如何凸顯服裝與飾品，日前參與影展官方合作Chopard 蕭邦舉辦的晚宴時，她以LANVIN 2021 秋冬系列《Rich Girl》的白色羽絨圍巾、黑色迷你裙造型出席，形成強烈對比搭配大氣的耳環與高跟鞋，展現富貴優雅氣質。
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