張柏芝近日靠著節目《乘風破浪的姐姐2》人氣再創新高度，這也是她生下第三個兒子後首度接下綜藝節目，也在觀眾間引起不小的討論聲浪，而雖然未能在《乘2》中成功組團，但她近日活動也不少，出席活動時以前短後長的飄逸洋裝搭配Jimmy Choo Maisel不規則珍珠高跟鞋，粉色洋裝搭配珍珠跟鞋，加上張柏芝天生的好氣質，讓人眼睛為之一亮；而天后蔡依林近日在拍攝全新MV時，穿上華麗的Versace洋裝，同樣腳踩Jimmy Choo Maisel不規則珍珠高跟鞋，搭配背景富麗堂皇的皇宮裝飾背景，頗有皇室公主的氣勢。

Jimmy Choo向來強調奢華元素與享樂主義並存，而Maisel則是將華麗與優雅同時設計在一雙跟鞋之中，從鞋身線條、流暢感和配色，都讓人感受到Jimmy Choo獨有的尊貴和精緻惑，加上深具美感的珍珠裝飾，也難怪張柏芝和蔡依林會對這鞋如此痴狂。