Aesop打造虛實之境香水展。（Aesop提供）

Miller Harris 晨曦朝露淡香精50ml，4300元。（Miller Harris提供）

頂級香氛Aesop攜手當代數位藝術家Quayola透過「虛實之境香水展」讓消費者得以透過科技，在「虛實之境」中，同時感受到視覺和嗅覺、實體和數位的感官饗宴，虛實交錯的空間營造，讓人宛若置身香氛帶來的奇幻空間。

Aesop香氛作品有2014年「馬拉喀什馥郁香水」，靈感來自馬拉喀什城當地傳統菜餚中的香料，透過香氣宛若置身摩洛哥；2015年的「悟香水」，從王家衛電影《花樣年華》、藝術家基里訶、Serge Gainsbourg歌曲、綠色（Pantone色號 ＃363）汲取靈感；2017年的「熾香水」，靈感來自日本古老森林；​2020年的「馥香水」，以現代主義設計師Charlotte Perriand為靈感謬思，以香氣訴說玫瑰從綻放到枯萎的生命週期；今年重磅推出的「虛實之境」，旗下有米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞這3瓶香水，分別代表不同的模糊空間，包括浪船、彼岸、荒境，不再指涉單一國度，而是用更開展的詞彙，讓人進入空間聯想。

這次透過「虛實之境香水展」將香氛具體化，展現香氛的另種面貌，也就像 Aesop店舖般，總有著非常 Aesop的敘事風格，及不落俗套的發想。除了 Aesop新作讓人嚮往，文青香氛的Miller Harris，推出晨曦朝露淡香精，調香師 Emilie Bouge 透過香氛描繪法國蔚藍的早晨，搭配亮黃色瓶身，象徵疫情下，仍須懷抱希望，擁抱陽光。