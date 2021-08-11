精品美妝香奈兒奢華美學 進軍局部保養市場 23:042021/08/11 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香奈兒奢華精質重生修護霜情境圖。（香奈兒提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜150g，9800元 。（香奈兒提供） 嘉柏麗香奈兒在1927年首創品牌保養系列，香奈兒女士認為，風格必須講究整體一致性，從服裝到香水，配件到保養品都承襲香奈兒美學，展現奢華之最，2006 年推出後備受名媛貴婦青睞，今年再發表「香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜」，為局部保養更添奢華。 在使用上，可以先用拇指和食指針對身體肌膚鬆弛處，進行深層喚醒按捏動作，再取「香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜」在手心溫熱並塗抹於頸部和前胸與胸部上，剩餘的乳霜以雙手掌心輕壓身體較乾燥的部位，藉此舒緩肌膚。 彰化700名家扶兒新學年獎助學金 首度改匯款 頂級保養進軍電商市場 推出線上優惠搶市 #香奈兒 #奢華 #保養 #美學 #奢華金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 媽端出豪華父親節大餐 廚房垃圾桶洩真相兒崩潰：全假的 19:462021/08/10 社會 小哈利「微調」當韓系美男 伊能靜力挺兒：做自己 10:542021/08/11 娛樂 蘇楓雅旅行走讀生活美學 04:102021/08/11 時尚消費 何庭歡飛美打BNT「大賣場、藥局、藥妝店都提供疫苗」曝副作用 15:062021/08/11 娛樂 台灣精品首度進軍國際公益 1300多萬台幣廣徵國外3案 22:002021/08/11 財經 人倫悲劇 兒臥床生瘡厭世 老父殺子自首 04:102021/08/11 社會新聞 劉嘉玲保養心法「接受自己的美」 04:102021/08/10 娛樂新聞 北市社教育樂場館解封 動物園、兒樂、親子館容留人數增加 17:082021/08/11 生活 頭份信義國小獲教育部美感生活學習地圖實踐計畫特優金質獎 16:372021/08/09 寶島 金融市場活絡 國泰金前7月獲利破千億元 22:222021/08/10 財經 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 11:432021/08/09 社會 時尚熱門新聞 金泰希「透視婚紗若隱若現」！與Rain公開滾床網看傻眼 - 名人 - 時尚 艾莉絲結婚2年不滿洋老公！一個念頭逆轉婚姻危機 - 時尚 秘！冷氣遙控器「一個按鍵」每天吹整夜狂省電12％ - 時尚 這輩子注定有緣份的4組星座配對 - 時尚 最兇主播超激短裙至臀下！一彎腰「裡面竟沒穿」 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。