香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜150g，9800元 。（香奈兒提供）

嘉柏麗香奈兒在1927年首創品牌保養系列，香奈兒女士認為，風格必須講究整體一致性，從服裝到香水，配件到保養品都承襲香奈兒美學，展現奢華之最，2006 年推出後備受名媛貴婦青睞，今年再發表「香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜」，為局部保養更添奢華。

在使用上，可以先用拇指和食指針對身體肌膚鬆弛處，進行深層喚醒按捏動作，再取「香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜」在手心溫熱並塗抹於頸部和前胸與胸部上，剩餘的乳霜以雙手掌心輕壓身體較乾燥的部位，藉此舒緩肌膚。