法比歐在《斯卡羅》飾演李仙得一角，是首度參與電視劇演出，為揣摩戲中角色費了不少心思。（攝影／JOJ PHOTO，服裝提供／Brunello Cucinelli）

法比歐在《斯卡羅》飾演李仙得一角，是首度參與電視劇演出，為揣摩戲中角色費了不少心思。（攝影／JOJ PHOTO，服裝提供／Brunello Cucinelli）

公視年度大戲《斯卡羅》上映以來佳評如潮，法比歐在劇中飾演美國外交領事李仙得一角，有相當吃重的演出，雖不像吳慷仁一樣瘦到只剩皮包骨，但因為他在前一齣戲《刻在你心裡的名字》才剛增重8公斤，緊接著又為了《斯卡羅》瘦身，前前後加起來同樣也瘦了11公斤。

一個好演員的身材就像氣球，說胖就胖，說瘦就瘦，對法比歐來說並不難，從小就養成運動習慣的他，體脂率一直維持在6％至8％左右，加上他喜歡自己下廚煮三餐，可自主控制飲食，連拍戲都自已帶便當，要胖要瘦都在自我掌握中，相對起來就輕鬆許多。

他笑說，在《刻在你心底的名字》中飾演神父，為了讓自己看起來有如父親般的慈愛，增胖8公斤，戲殺青後接演《斯卡羅》，每天上健身房兩次，短短一個月內就瘦回原來的體重，但導演嫌他太壯，又再加碼瘦了3公斤。

「李仙得的個性嚴肅、自律，加上曾在南北戰爭中受了重傷，不能太壯，的確要清瘦一點！」法比歐笑說，不過拍戲很累很辛苦，恆春雖有美食，但大家都沒力氣出門上餐廳，連墾丁海灘都沒時間去玩，「大家拍戲全都瘦了一圈，我也一樣！」

對於劇中李仙得一角，法比歐也有一些看法，覺得兩人有不少相似之處，例如都來自法國，喜歡冒險，也對各種不同的種族、文化感興趣，據說湯姆克魯斯飾演的《最後武士》一角的人物原型，就是李仙得，但也有不同之處，李仙得個性陰沉，與他的樂觀開朗大不相同，尤其後來李仙得為了金錢協助日本出兵台灣，背叛了原住民，這點讓他非常不能認同。

拍《斯卡羅》的另一個感觸，是讓他更加了解台灣的歷史。法比歐說，他在台灣生活十幾年了，周遭朋友有閩南人、客家人，也有原住民，但一直都不了解背後的淵源和故事，直到拍了《斯卡羅》，才對台灣歷史有更深入的了解，是他參與《斯卡羅》演出的最大收穫。