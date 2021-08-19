疫情趨緩，時尚VIP可以準備出門了！CHAUMET即起至21日在寶麗廣場BELLAVITA舉辦Torsade de Chaumet珠寶展，領先珠寶業開響第一炮，台灣不僅是全球巡迴展的首站，且一口氣展出超過50件近7億台幣的年度主題珠寶作品，可見對台灣市場的重視，林心如和丁春誠受邀擔任開展嘉賓，林心如頭戴CHAUMET全鑽冠冕，笑說「每個女人都是公主，在自己的世界就是女王」，展現女王氣勢。

林心如居家防疫已有3個月未出門，天天在家煮飯，廚藝愈來愈好，害老公霍建華一周得運動五天，就怕吃太好身材走樣，近日林心如解封出門，第一件事就是去咖啡廳喝咖啡，享受難得的自由氛圍，而出席的第一場公開活動就是CHAUMET珠寶展，把玩珍稀難得一見的珠寶，讓她覺得特別開心，一掃連月關在家裡的苦悶心情。

林心如佩戴CHAUMET的Torsade系列白金鑲鑽冠冕，不敢低頭很傲嬌，搖身一變從公主變女王。（粘耿豪攝）
林心如佩戴CHAUMET的Torsade系列白金鑲鑽冠冕，不敢低頭很傲嬌，搖身一變從公主變女王。（粘耿豪攝）

「我女兒超愛皇冠，家裡有十幾玩具皇冠！」林心如笑說，戴了皇冠不能低頭，果真貴氣上身，渾身散發女王氣場，很想戴著皇冠回家讓女兒驚喜一下，她也因英文名字是RUBY（紅寶石）之故，對全場最貴的Torsade de Chaumet紅寶石項鍊、戒指最感興趣，頻頻細看把玩，十分心動。

丁春誠坦承兩個多月居家防疫都沒刮鬍，為出席CHAUMET珠寶展才好好打理門面。（粘耿豪攝）
丁春誠坦承兩個多月居家防疫都沒刮鬍，為出席CHAUMET珠寶展才好好打理門面。（粘耿豪攝）

丁春誠從演藝圈轉戰藝術市場，提到自己居家防疫已有兩個多月沒刮鬍子，為了出席CHAUMET珠寶展特別打扮一番，身穿西裝搭配一枚CHAUMET的鑽石別針，立刻貴公子上身。

台灣社交圈受疫情影響沉寂許久，CHAUMET珠寶展成為近期台灣上流社會圈內的一大盛事，據悉有VIP準備穿禮服來看展，總經理馬惠霽笑說，昨天下午衛福部長陳時中才宣布本土確診數下滑到1，VIP預約看展的電話立刻響個不停，尤其近來國際通膨壓力和匯率影響，熱錢湧入台灣，加上即將發放振興券，珠寶是最佳抗通膨的理財工具，去年在台的業績不僅未見下滑，還意外飆升，法國總部選擇台灣作為全球巡展首站，十分看好台灣的消費實力。

CHAUMET今年推出新款Torsade de Chaumet高級珠寶，以凡登廣場正中央拿破崙圓柱上的螺旋紋飾為靈感，螺旋幻化成迴旋曼舞的珠寶，充滿流線律動的動感與美感，由於螺旋線條是360度立體造型，因此內外皆鑲鑽，十分考驗鑲嵌工藝，工時是一般珠寶的4倍，值得珍藏擁有。

CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金鑲鑽冠冕，約2500萬元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金鑲鑽冠冕，約2500萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金鑲藍寶石手鐲，約1200萬元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金鑲藍寶石手鐲，約1200萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Torsade de Chaumet系列可轉換式紅寶石鑲鑽項鍊，約4300萬元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Torsade de Chaumet系列可轉換式紅寶石鑲鑽項鍊，約4300萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金戒指，約1000萬元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Torsade de Chaumet系列白金戒指，約1000萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Torsade de Chaumet系列紅寶石鑲鑽耳環，約700萬元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Torsade de Chaumet系列紅寶石鑲鑽耳環，約700萬元。（CHAUMET提供）

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