Sisley Sisleya 抗皺活膚御緻抗皺精華30ml，1萬5000元。（Sisley提供）

ALBION賦活超彈力蘋果肌精華40ml，3300元。（ALBION提供）

尼爾氏NYR 野玫瑰亮采精華30ml，2150元。（尼爾氏提供）

克蘭詩黃金亮眼萃 20ml，2600元。（克蘭詩提供）

香緹卡花妍亮晶精萃露100ml，2800元。（香緹卡提供）

ReVive C15淨白雙導精華 30ml，1萬2800元。（ReVive提供）

頂級美妝搶攻周慶市場，在周慶開打前率先推出強勢新品，尤以精華液最為競爭也最具話題，Sisley發表奢華新作「SISLEŸA抗皺活膚御緻粉燦極光精華」，針對失去粉嫩光澤、黯淡無光的肌膚，提供精準呵護。

許多人透過彩妝提亮蘋果肌，頂級保養針對「光澤流失」議題，在研發上下足功夫， Sisley表示，品牌投注許多心力在抗老保養，這個類別的消費客群佔品牌大宗，業者觀察，台灣女性對於精華液的使用觀念相當成熟，貴婦購買精華液也都嫻熟配方，在挑選上最在意的問題就是要好吸收，疊擦的過程中感覺舒適，尤其頂級客人會針對自己膚質跟需求，選擇2到3種不同的精華液搭配使用。

ALBION發現，長期配戴口罩，習慣無表情的狀態讓位於口罩內中臉及下臉部位的表情肌肉疏於使用，變得僵硬缺乏彈性，為了守護Q彈的蘋果肌，業者祭出升級版「賦活超彈力系列」，將旗下精華、滲透乳、活化液升級，訴求蘋果肌澎潤光。

就算戴上口罩，頂級保養業者對於細節保養也不馬虎，雙管齊下的保養也受到市場青睞，業者陸續推出雙管瓶身，頂級保養ReVive研發銀白雙管獨立封存設計， 同步導入雙重保養，克蘭詩發表黃金亮眼萃，延續經典雙激萃，一瓶雙管齊下，讓家居保養更有效率。

奢華保養「香緹卡」耗時9年研發，重磅推出適合各種膚況的全能型精華露「花妍亮晶精萃露」，上市後好評不斷，質地奢華與使用後的透亮感，也獲得美國雜誌評選年度最佳保養品。為歡慶40周年也熱搭周慶話題，尼爾氏NYR以經典商品野玫瑰亮采萬用霜為藍本，將傳奇的「有機野生玫瑰果油」以及「療癒精油配方」作為關鍵成分，研發「野玫瑰亮采臉部系列」，同樣也訴求使用後，肌膚BlingBling，看來在今年周慶趨勢上，肌膚亮起來，會是各大業者的主攻議題。